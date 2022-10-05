執政黨：“韓明淑、李元旭、梁基大等人牽涉易斯達航空招聘不正之風疑惑”. October. 05, 2022 07:34. by 姜炅石 coolup@donga.com. 國民力量黨尹暢賢議員4日主張：“在野黨人士牽涉進易斯達航空的非法錄用職員疑惑之中。”尹議員當天在國會政務委員會國政監查中提到了前國務總理韓明淑和共同民主黨議員李元旭、梁基大議員的實名，並提出了上述主張。被指為當事人的他們反駁稱“沒有事實根據”。 尹議員公開相關資料說：“與韓前總理有關聯的人（在易斯達航空招聘過程中）在70人中排在第70名，與梁議員有關的人在132人中排在第106名，李議員（與其有關的人）在70人中排在第42名（被錄用）。”尹議員說：“如果這是錯誤的資料，可以向易斯達航空提出問題；如果是正確的資料，就應該道歉。”易斯達航空是民主黨所屬的前議員李相稷於2007年設立的航空公司，檢察機關正在對易斯達航空不正當招聘疑惑進行調查。 對於提出疑惑，民主黨表示了強烈的反對。梁議員通過立場文主張：“沒有進行過就業委托，也完全不知道被尹議員指定為就業委托對象的人”，“不負責任的發言讓民主黨所屬的前總理和國會議員瞬間成為了腐敗相關人士。”接著，他還對尹議員隔空喊話說，“如果（相關疑惑）被證實不是事實的話，屆時妳應該負起責任，辭去國會議員職務。”

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