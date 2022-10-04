在沒有財源對策的情況下，執政黨和在野黨串通“大發基礎年金”. October. 04, 2022 07:49. . 朝野黨派前天同時承諾了擴大基礎年金（養老金）對象和支付額的方案。國民力量黨表示：“正在推進分階段把基礎年金提高到40萬韓元的方案。”共同民主黨表示：“把基礎年金提高到每月40萬韓元，逐漸擴大到所有老人。”執政黨和在野黨在沒有考慮上調基礎年金所需的巨額費用和效果的情況下，爭先恐後地展開討好活動。 共同民主黨計劃把基礎年金每月提高10萬韓元的基礎年金法修訂案納入“7大重點民生法案”，壹定要在此次定期國會上處理。該黨還提出了把基礎年金支付對象增加到全體老人的法案。對此，國民力量黨前天表示，“提高基礎年金是尹錫悅總統的競選公約，也是100大國政課題”，主張自己才是“政策的鼻祖”。這距離國民力量黨院內代表朱豪英在緊急對策委員會會議上針對在野黨批評說“濫發不負責任的善心政策”，剛剛過去兩周時間。隨著出現推翻大選承諾的爭議、擔心老年人的選票有可能背離，執政黨準備悄悄搭上在野黨的順風車。 即使基礎年金維持現狀，由於老齡化，支付對象和支付額也會日益增加。如果上調到40萬韓元，其所需預算到2030年將達到52萬億韓元，是今年（21萬億韓元）的2.5倍。如果按照在野黨的方案，支付對象擴大到全體老人，將會比這還要多。最近，經濟合作與發展組織對韓國現行的基礎年金表示：“受惠對象很多，人均發放額較低，”“應該通過篩選支援，減少納稅人的負擔，讓低收入高齡層得到優惠。”經合組織指出，基礎年金與龐大的財政投入相比，在緩解貧困方面效果不明顯，要求改革公共養老金。 盡管如此，在野黨在沒有進行財政推算的情況下草率提出了法案，執政黨壹方面強調財政健全化，另壹方面又贊同擴大給財政帶來巨大負擔的基礎年金。執政黨和在野黨同樣不負責任。如果確定上調基礎年金，公共養老金改革將失去方向。更何況，如果基礎年金支付對象擴大到全體老人，將喪失繳納國民年金的動機，從公共年金體系的根基開始動搖。眼下，朝野不應該爭先恐後地大發善心，而是應該從為未來的年金改革開始討論。

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