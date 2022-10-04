文在寅：“監查院無禮的行為” VS 執政黨：“查明真相沒有禁區”. October. 04, 2022 07:49. by 朴訓祥, 申晋宇 tigermask@donga.com,niceshin@donga.com. 對於監查院要求對“西海公務員被殺事件”進行書面調查，文在寅前總統憤怒地表示，“這是非常無禮的行為”。共同民主黨強烈反對，稱之為“尹錫悅政權想把文前總統關在政治報復套索裏的陰謀”，預告了包括告發監查院和處理監查院法修正案在內的泛國民抵抗運動提案等總攻勢。對此，國民力量黨反駁道：“文前總統不要躲在‘政治報復’的盾牌後面。”從4日開始的尹錫悅政府首次國政監查開始，朝野之間的正面沖突將不可避免。 共同民主黨議員尹建永3日與青瓦臺出身的議員們在國會舉行記者招待會表示：“文前總統直接表示，要求進行書面調查是‘非常無禮的行為’。”共同民主黨代表（黨首）李在明當天也在會見記者時抨擊道：“（尹錫悅政府）不是用國民交付的權力來照顧民生，而是致力於鎮壓在野黨、對前政府進行政治報復，”“政治應該害怕國民和歷史。”有人批評說，尹錫悅就是事實上允許監查院書面調查的“幕後”。因同壹事件正在接受檢察機關調查的前國情院院長朴智元當天表示：“現任國情院院長在告發兩位前任國情院院長時，曾向總統當面報告並得到了批準，有必要追究此次為了文前總統的書面調查是否也是這樣操作。” 相反，國民力量黨則表示，“作為前任總統回答是理所當然的義務”，敦促接受監查院調查。國民力量黨議員金起炫當天在臉書上寫道：“事實上放棄處於危險的國民，使其走向死亡，為了逃脫其責任，還在沒有任何證據的情況下打上越北者的烙印，這是壹個‘協助殺人’政權，”“對於‘世越’號的痛苦和李某（被朝鮮殺害的公務員）遺屬的眼淚，根據自己的政治目的以完全不同的反應對待的態度，反而讓人懷疑文前總統的雙重人格。” 總統室當天也沒有發表正式立場，保持了距離。總統室相關人士表示：“雖然是監查院的獨立判斷，但不管是什麽監查，要想結束，必須對最高負責人進行最終確認，”“在查明真相方面，誰也不能例外。”監查院當天也通過報道資料公開了過去向盧泰愚、金泳三、李明博、朴槿惠等前總統發送書面提問的事例，反駁在野黨的攻勢說：“在監查執行過程中，為了查明真相，必要時會以監查院院長的名義向前任總統發送書面提問。” 監查院計劃於14日結束實地監查（正式監查），要求對“已確認重大違法事項的人”進行調查。據悉，對於拒絕監查院出席要求的前青瓦臺國家安保室長徐薰和朴前院長，很有可能提出調查要求。

한국어