那些當初沒說出口，後來留下悔恨的話. October. 03, 2022 07:17. . “不後悔的秘訣只有壹個，就是現在馬上說出口。”―出自卡爾•菲萊默的《如果妳也知道我所想的》中 美國康奈爾大學進行了5年的人類遺產項目。之後他們把超過1000名的老人詢問了想給年輕人傳達的人生教訓和生活的建議，整理成了30種。上述文字就是其中之壹。 失去家人的很多賢者表示，最後後悔連壹句“我愛妳”都沒說就送走了。相反，通話結束後總是以“我愛妳”結尾的母親說，對女兒說的最後壹句話就是“我愛妳”，真是萬幸。 這是能洞察那些雖然吐出煩躁、辱罵、指責，但卻很少說出善良的感情的人的屬性的部分。“對不起”、“謝謝”、“我愛妳”等表達方式很容易讓人害羞，但絕對不能這樣。 曾是職業高中校長的筆者不久前還在所屬的學校實踐了這壹點。給學期中確定就業的學生布置了拜訪出身中學老師的課題。“沒有必要帶任何東西。妳說出口的壹句話，是給中學老師最大的禮物。去了之後請說‘謝謝。托老師的福，我這次在○○○○就業了’。”孩子們看到老師幸福的樣子，更幸福地回來了。 他還囑咐即將畢業的學生們：“就業後，如果前輩們教我做事並給予幫助的話，不要就這麽算了，壹定要說謝謝。”那就是讓對方幸福，讓妳也幸福的秘訣。 信代替語言也不錯。手寫信更能傳達真心。雖然直接說比較好，但未能如願的話，可以通過電子郵件、Kakao Talk等方式說。只要能傳達心意，任何方法都可以。現在就說“謝謝”“我愛妳”。

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