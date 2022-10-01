“為應對最惡劣的經濟停滯”，大企業的投資也將停止”. October. 01, 2022 07:22. by 宋忠炫 balgun@donga.com. 在史無前例的高物價、高匯率、高利息等“三高現象”下，投資、生產等企業的經營活動接連萎縮。隨著韓元對美元匯率的提高，費用負擔增大的企業紛紛保留、重新討論投資或籌集現金，積累應對最壞情況的防波堤。 30日，據經濟界透露，最近國內主要企業因“三高”導致的經營環境惡化及需求萎縮，正忙於重新檢查經營計劃。LG在上個月29日時隔3年召開了線下社長團研討會，討論了集團的中長期經營戰略。此前，三星也於26日通過社長團會議等討論了經濟懸案，SK計劃在本月內舉行“首席執行官（CEO）研討會”。 國內外企業的投資也停止了。現代石油銀行和韓華解決方案上個月接連公布，將撤回設立主要生產設施的計劃。美國存儲芯片企業美光29日（當地時間）表示，明年的投資計劃將縮減30%。據悉，蘋果公司最近撤回了新產品iPhone14的增產計劃，29日其股價暴跌4.9%。 隨著全球信息技術（IT）企業投資的減少，國內主要出口品種半導體生產出現了14年來的最大減幅。據統計廳的《8月產業活動動向》顯示，8月半導體生產比前壹個月減少了14.2%，這是自2008年12月（-17.5%）以後13年零8個月以來的最大降幅。預測未來景氣的先行指數循環變動值為99.3，比上個月下降了0.2個百分點。 隨著經濟條件的迅速惡化，政府與大企業主要管理層壹起召開會議，開始制定對策。尹錫悅總統30日在首爾中區銀行會館主持了三星電子、SK、LG電子、現代汽車等大企業財務負責人參加的“宏觀金融狀況檢查會議”。尹總統在會上表示：“由於全球利率上調和市場不穩定，實物經濟放緩令人擔憂”，“宏觀經濟金融專家、主要企業的財務全球負責專家和企業將共享在現場感受到的困難，並考慮應對措施。

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