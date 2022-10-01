鄭浩承詩人：“我拋棄了詩，但詩卻沒有拋棄我”. October. 01, 2022 07:22. by 李浩載記者 hoho@donga.com. “為了上班，我有過15年沒有寫壹首詩的時候。我是壹個曾經拋棄過詩的詩人，但是詩卻沒有拋棄我。首先感謝像母親壹樣牽著我的手引領我50年的詩。” 詩人鄭浩承（72歲）9月29日在首爾麻浦區創批西郊大廈舉行的“登壇50周年紀念書談會”上首先向詩的存在表示了感謝。1972年登上文壇後，詩人通過詩集《悲傷致喜悅》（創批•1979年）、《因為孤獨所以是人》（開放院•1998年）等在韓國抒情詩領域畫下了濃墨重彩的壹筆，但從組成家庭、被生計所迫而放棄寫詩的過去開始，他進行了告白。 “比起寫50年的詩，年齡超過70歲更讓人震驚，哈哈。特別是最近10年想做點什麽，除了寫幾本詩集之外，只是每天吃了很多飯而已。” 與鬧著玩不同，詩人仍然對詩充滿真心。9月23日他出版了個人第14本詩集《悲傷通過快遞來了》。這是繼2020年《尋找妳》（創批）之後時隔2年再次出版詩集。 當天，鄭詩人平靜地親自朗誦了詩集中的詩。頭發花白的中年讀者閉著眼睛品味詩意，年輕女性讀者拿著智能手機進行拍攝。雖然年齡和性別都不壹樣，但是用詩人的聲音聽詩的瞬間，所有人都是壹樣的。 “悲傷通過快遞寄來了/不知道是誰寄來的/沒有寫上寄件人的名字和地址/趕緊撕掉悲傷的盒子和包裝紙/即使撕掉它也不會有悲傷。”（出自詩《快遞》中） 這本詩集裏有壹個特別醒目的字。《我落地鱷我負責》（詩《落果》中）等6首詩中有“落”字。詩人說：“在公寓小區散步時，看到掉在地上的木瓜散發出香氣，它腐爛了。” “隨著年齡的增長，我經常會想應該怎麽去面對自己的人生。各位，如果想找到詩，就仔細觀察人生吧。（即使不親自寫）人生中也有詩。

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