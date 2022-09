“如果說《柏青哥》是家庭生存小說,那麽《小土地上的野獸們》則講述了國家鬥爭”. September. 30, 2022 07:52. by 李浩載記者 hoho@donga.com. “能與李敏真作家(54歲)的《柏青哥》(Pachinko•又稱《彈子房遊戲》)相比較,對我來說是莫大的榮幸。如果說《柏青哥》是家庭生存小說,那麽《Beasts of a Little Land/小土地上的野獸們》則是壹部講述有關國家鬥爭的小說。” 韓裔美國人作家金珠惠(35歲•小照片)的長篇小說《小土地上的野獸們》(出版社茶山書城•大照片)28日在韓國出版。在迎來出版之際舉行的視頻座談會上,金作家壹方面感謝與李敏真作家的比較,另壹方面也表現出了對自己作品的喜愛之情。 兩部作品實際上有很多相似之處。講述日本帝國主義強占時期獨立運動和民眾生活的《小土地上的野獸們》去年12月在美國出版,被選為亞馬遜圖書“當月最佳圖書”。金作家還被提名為向為增進和平的文學作品頒發的“代頓文學和平獎”的最終候選人。美國2017年發行的《柏青哥》也是以日本帝國主義強占時期為背景,長期是紐約時報(NYT)和亞馬遜圖書暢銷書,也是“全美圖書獎”的最終候選作品。 《小土地上的野獸們》的主人公是日本帝國主義強占時期佃農的女兒、後來成為妓女的女性玉姬。與在京城經營妓院的倪丹和組成獨立軍的明寶、日軍伊藤等交織在壹起,最終沖破了曲折的近代史。 “從小就經常聽到很多關於幫助白凡金九先生展開獨立運動的外公的故事。父母總是為這樣的外公感到驕傲。得益於此,我成長為喜歡讀韓國歷史書或小說的人。這就是我寫韓國背景小說的最大動力。” 1987年出生於仁川的金作家9歲時移民到美國俄勒岡州波特蘭。在普林斯頓大學專攻美術史學後在出版社工作,據說因人種歧視、性別歧視等原因壹度活得非常辛苦。結果,壹位上司甚至說“妳是仆人”,於是她立即離開公司,致力於小說創作。因為沒有積蓄,所以買了99美分的大豆和燕麥,堅持了下來,但(對於自己的決定)金作家表示“壹點都不後悔”。 “完成小說花了6年時間。雖然在美國經歷了各種歧視,但無論何時,我都為自身的(韓裔女性)身份認同感感到自豪。我相信這種自豪感成為了寫韓國歷史小說的支柱。下壹部作品將講述以俄羅斯和法國為背景的芭蕾舞女演員的故事。20年前(2002年)去過韓國,希望不久後能去看國立芭蕾舞團的演出。”

