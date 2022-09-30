鄭鎮碩：“不會重蹈文政府5年失敗的覆轍”. September. 30, 2022 07:51. by 趙東住 djc@donga.com. 國民力量黨緊急對策委員長鄭鎮碩29日在國會交涉團體代表演說中，將文在寅政府時期定義為“失去的5年”，並表示“不會重復過去5年的失敗”。對於共同民主黨繼續就尹錫悅總統在海外巡訪過程中的“粗話爭議”展開攻勢，他抨擊稱：“這超出了對開展首腦外交的總統亂挑毛病的程度，是在詛咒和憎惡。” 為了強調合作的信息，鄭鎮碩系著混合象征國民力量黨的紅色和象征共同民主黨的藍色的領帶，在當天35分鐘的演講中，作為“文在寅政府5年的失敗事例”，指出了民間部門的增長貢獻率暴跌、脫核電帶來的能源負擔增加、國家債務劇增、韓美同盟減弱等。他還說：“時隔5年的政權交替是國民的命令，是對沒有反省的‘只許州官放火，不許百姓點燈’的政府的審判，上脫離軌道後退的大韓民國拉回原位。” 鄭鎮碩針對共同民主黨批評說：“這是亡國的立法獨裁”，但同時也打開了尹錫悅和共同民主黨代表（黨首）李在明會面的可能性。他表示：“總統和國會多數黨代表沒有理由不見面，”“沒有必要拘泥於會談的形式，只要能夠順利地開展協治，完全可以接受執政黨代表的傳球。” 接著，他把尹錫悅政府執政的143日比喻為“糾正過去不正常現象的激烈奮鬥時間”，表示將對生活費、各種限制、國家債務和福利等提出實效性對策。具體來說，到尹錫悅政府任期末為止，將把國家債務比率控制在50%左右，明年將把弱者福利預算擴大到比今年增加8.7萬億韓元的74.4萬億韓元。他還再次強調了改善重建限制和推進年金、勞動、教育等三大改革。他還向政府和在野黨提議，在嶺南、湖南、世宗、忠清、江原、濟州等5個區域設立以大企業為中心的產學研集群，構建融合型新成長經濟特區。 記者出身的鄭鎮碩對MBC首次報道尹錫悅在巡訪中的粗話是針對美國的批評稱：“我國媒體肆意進行了國紀紊亂報道，”“這是連媒體的基本倫理和愛國心都拋棄的亡國形態。”

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