因“粗話爭議”出現對峙……尹錫悅-朝野黨首會晤化為泡影. September. 29, 2022 07:35. by 洪壽英 gaea@donga.com. 由於尹錫悅總統出訪海外過程中出現的“粗話爭議”持續發酵，總統室推進的總統與朝野領導層的會晤實際上也告泡湯。 總統室高層相關人士28日在與《東亞日報》的通話中表示：“共同民主黨院內代表用未經確認的內容令尹總統在國際社會上出醜，並提出針對外交部長朴振的罷免建議案等，第壹在野黨正在向國民炫耀力量，”“在目前的情況下，尹總統和朝野領導層之間的會晤並不容易。”意思是說，只有在野黨對對方表現出最低限度的信任或尊重，才能進行對話，但就目前而言，很難這樣認為。 當初，總統室計劃在尹錫悅海外巡訪結束後，邀請共同民主黨代表（黨首）李在明等朝野領導層到龍山大廈推進多邊會談。這是對李在明壹再向尹錫悅提議舉行會談的“逆向提案”性質，同時也是尹錫悅向朝野領導層報告巡訪成果，並囑咐為國家利益進行超越黨派的合作。但是，隨著共同民主黨把此次巡訪稱為“外交慘案”等，激化朝野對峙，總統室放棄了上述構想。

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