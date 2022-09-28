前駐韓美軍司令：“如果中國進攻臺灣，可以投入駐韓美軍”. September. 28, 2022 07:35. by 尹相虎 ysh1005@donga.com. 前駐韓美軍司令羅伯特·艾布拉姆斯（照片）提及中國進攻臺灣時駐韓美軍投入的可能性後，韓國軍方出面澄清，對此進行了反駁。 據“自由亞洲電臺”當地時間26日報道，對於“如果中國進攻臺灣，是否有可能投入駐韓美軍”的提問，艾布拉姆斯回答說：“有可能。”他還表示：“在中國進攻臺灣時決定使用何種兵力的是美國，”“即使部分駐韓美軍兵力投入到臺灣事態中，韓美同盟也有幾種可以維持對朝鮮遏制力的選項。”對於對朝遏制選項，他表示，“介紹詳細內容不合適”，沒有詳細提及。去年7月，艾布拉姆斯將指揮權移交給現任駐韓美軍司令保羅·拉卡梅拉。 另據“自由亞洲電臺”報道，對朝軍事專家、美國蘭德研究所首席研究員布魯斯·貝內特表示：“日本（沖繩）嘉手納基地、韓國烏山基地的美國空軍比本土的任何空軍都接近臺灣，”“中國入侵臺灣時，烏山或群山的美國空軍可能會向臺灣展開。” 韓國軍方則強調，駐韓美軍的首要任務是遏制朝鮮。韓國國防部副發言人文洪植（陸軍大校）在27日的例行記者會上就記者們的相關提問表示：“（國防部）對民間人士身份的前駐韓美軍司令的表態表明立場是不合適的，”“現任駐韓美軍司令拉卡梅拉曾表示，駐韓美軍將優先履行遏制朝鮮侵略的任務。”他還表示：“對於駐韓美軍戰鬥力的運用，韓美擁有緊密的合作體系，駐韓美軍和韓國軍隊保持著堅固的聯合防衛態勢。”

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