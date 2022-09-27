普京最後的“弱雞遊戲”. September. 27, 2022 07:33. . 人們預想過普京會試圖進行最後的大反擊，但他卻打出了核威脅和30萬動員令的相當強硬的牌。俄羅斯在現占領地區強行進行並入俄羅斯的投票。俄羅斯壹直宣稱，如果本土遭到侵略，將不惜使用核武器。經過投票宣布這裏是俄羅斯領土的瞬間，就會得到使用核武器的名分。 從戰爭開始，俄羅斯就誤判了遂行戰爭所需的兵力。盡管如此，在動員令仍然壹直保持克制。動員令可能會使普京的支持率急劇下降。即使不能統計，即使戰爭取得預期成果，犧牲者越多，俄羅斯國民的不滿和對獨裁者的不安感也會越大。 即使下達30萬動員令，俄羅斯實際投入的兵力還有多少？隨著兵力數量的增加，已經達到極限的裝備和火力、軍需支援越來越差，會越來越像斯大林式戰爭。因此，動員令對普京來說是墜入深淵的入口，普京壹直認為很難下達動員令。 但還是下達了動員令。也許普京想要的，是“我可以做出任何不合理的行為”的信息。戰爭本身就是不合理的選擇，是所有解決方案中最糟糕的手段。雖然有些悖論，但正因為如此，遂行戰爭的方法、過程、戰略和戰術必須盡可能合理、用精巧的判斷和方法進行。 但是吞噬鮮血和生命的戰爭最終被憤怒和不安所蠶食，連戰爭的執行方式也失去了理性。“我可以為所欲為。”這是獨裁者的最後戰術。如果是算計好的威脅，也有可能是想誘導還沒有做好準備的烏克蘭軍隊進行急躁的攻擊。也有可能是想用“先大量消耗烏克蘭軍隊，再拖延時間，就可以為所欲為”的威脅來獲得放棄戰爭的戰略。但是這個能成功嗎？

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