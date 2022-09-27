BLACKPINK作為K-POP女子組合首次獲得“Billboard 200”第壹名. September. 27, 2022 07:33. by 金哉希 jetti@donga.com. 女子組合BLACKPINK作為K-POP女子組合首次登上美國公告牌主專輯排行榜“Billboard 200”的頭名位置。K-POP歌手登上Billboard 200冠軍寶座是繼HYBE所屬防彈少年團（BTS）、SM的SuperM、JYP的Stray Kids之後的第四位。而前三個組合都是男子組合。 25日（當地時間）根據Billboard排行榜預告報道，BLACKPINK的第二張正規專輯《BORN PINK》創下了10.2萬多張的專輯銷量，成為繼2008年丹尼蒂•凱恩（Danity Kane•美國）之後時隔14年登上Billboard 200榜首的女子組合專輯。美國經濟專刊《福布斯》報道說：“BLACKPINK獲得‘Billboard 200’第壹名，意義非凡。書寫了新的歷史。” 24日，BLACKPINK在英國Official專輯排行榜“TOP 100”上也是作為K-POP女子組合首次獲得第壹名。同時席卷世界兩大專輯排行榜的亞洲女歌手只有BLACKPINK。即使放寬到整個全球音樂市場，這也是繼2001年的美國女子組合“天命真女 （Destiny's Child）”之後，時隔21年再次有女子組合在Billboard和英國Official專輯排行榜上均占據榜首。 Billboard 200排行榜是將實物唱片等傳統專輯銷量、把流媒體次數換算成專輯銷量的數值（SEA）、把數字音源下載次數換算成專輯銷量的數值（TEA）加起來後計算專輯排名的榜單。《BORN PINK》的實物專輯有7.5500萬張、SEA 2.5萬張、TEA 1500張。Billboard方面表示：“今年以來，BLACKPINK的實物唱片銷量在該排行榜上統計的專輯中排名第7位。” BLACKPINK憑借第二張正規專輯的主打歌《Shut Down》在世界最大的音源流媒體平臺Spotify的全球頂級歌曲周排行榜上也作為K-POP歌手首次獲得第壹名。《Shut Down》在發行後的壹周內流媒體次數達到了3918.6127萬次。 大眾音樂評論家金道憲（音）表示：“壹般K-POP組合是以粉絲為中心的消費，即擴大專輯銷量規模，對主流市場產生影響，而BLACKPINK的流媒體排名也是壓倒性的。這意味著超越了以粉絲為中心的消費，抓住了大眾的人氣。” BLACKPINK在2018年以迷妳1輯《SQUARE UP》（第40位）首次進入公告牌200榜單後，通過迷妳2輯《KILL THIS LOVE》（第24位）、正規1輯《THE ALBUM》（第2位）等不斷提高排名。《BORN PINK》專輯在預售期間預售量超過200萬張，僅壹天半就銷售了214.1281萬張，成為K-POP女子組合中第壹個達成“雙百萬銷量”的組合。

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