朝鮮射完彈道導彈又準備潛射導彈……韓美應表現出“壓倒性的應對”. September. 26, 2022 07:31. . 朝鮮昨天發射了壹枚疑似“伊斯坎德爾”導彈改良型的短程彈道導彈。這次發射與6月發射8枚短程彈道導彈後時隔113天，也是尹錫悅政府上臺後第五次發射。在平安北道泰川發射的彈道導彈以5馬赫的速度飛行600公裏，墜落在東部海域。韓國總統室召開了由國家安保室長主持的國家安全委員會常任委員會緊急會議，討論了應對方案。 朝鮮此次發射是在美國核動力航母“裏根”號參加韓美聯合海上演習的前壹天進行的。事實上，朝鮮以核、導彈威脅引發大規模海上聯合軍演後，又以此為借口展開了反抗性武力示威。其中也包含著積累第七次核試驗名分的意圖。目前已經捕捉到了朝鮮發射潛射導彈等連鎖性追加挑釁的征兆。器工作。特別是，朝鮮正式開發針對韓國的戰術核武器的動向令人擔憂。搭載戰術核武器的短程彈道導彈發射同時進行，對進入射程的韓國來說，無異是直接的威脅。 國安會表示，“這是違反聯合國安理會決議的行為，也是加劇韓半島和地區緊張局勢的挑釁行為”，強調了與美國及友邦國家的合作。這是考慮到聯合國安理會無力化、包括中國、俄羅斯在內的國際社會無法進行追加制裁的現實而采取的第二佳對策。但是，僅靠美國或歐洲國家的單方面制裁，在阻止朝鮮挑釁方面存在壹定的局限性。這也是需要更強大的軍事遏制力的原因。 韓美軍方應通過為期三天截止到29日的聯合軍演，表現出堅決、嚴密的對朝應對態勢。正如高層當局者所說，應該最大限度地展開“可以壓倒性應對朝鮮的任何挑釁”的力量。最好的防禦對策是，讓朝鮮明白如果繼續挑釁，將面臨無法承受的後果。國家安保室有必要重新認識似乎松懈的對朝認識。在朝鮮挑釁在預料之中的情況下，國家安保室長和第壹次長都隨同總統出訪，導致國內國家安保指揮塔出現空白的情況，不能再次重演。

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