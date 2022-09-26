受美聯儲連續3次巨大步伐的影響，住房擔保貸款重新進入年7%近在眼前. September. 26, 2022 07:32. by 申智煥記者 jhshin93@donga.com. 受美國聯邦儲備系統（Fed•美聯儲）連續3次“巨大步伐”（標準利率上調0.75%）的影響，商業銀行住房擔保（抵押）貸款利率再次面臨年均7%的突破。 隨著下月韓國銀行采取“大步伐”（標準利率上調0.5個百分點）的可能性增大等高強度緊縮現象的持續，有人觀測說，年末住房擔保貸款利率有可能時隔14年再次超過8%。據推算，如果基準利率到年末為止再上漲1個百分點，家庭的年利息負擔將劇增13萬億韓元以上。 25日，據金融圈統計，KB國民、新韓、韓亞、友利銀行等4大商業銀行的住房擔保貸款固定利率（混合型）為年4.58~6.945%不等。與兩個月前的7月25日（4.04%~6.145%）相比，上端上升了0.8個百分點。這是因為，以固定利率為基準的金融債券5年期利率從同期的3.631%上升到4.795%，飆升了1.164個百分點。 住房擔保貸款固定利率在6月中旬最高超過年7%，但由於銀行圈的利率下調措施和債券利率下降等原因，下降到年6%出頭。但是最近，由於美國的高強度緊縮，金融債券利率急劇上漲，利率上端再次突破年7%進入了倒計時。 4大銀行的住房擔保貸款變動利率（新COFIX聯動）截至25日目前為4.56%至6.681%，與7月25日（3.92%至6.243%）相比，上端和下端分別上升了0.438%和0.64%。這是受到變動利率標準的COFIX在兩個月內上漲0.58%的影響。信用貸款利率（年5.47%~6.48%）也在兩個月內暴漲0.2~1個百分點以上。 銀行認為，年末住房擔保貸款利率最高有可能超過年8%。因為美聯儲暗示了第四次“巨大步伐”，韓國銀行也很有可能在今年剩下的兩次金融貨幣委員會上攻擊性地上調利率。銀行相關人士表示：“如果住房擔保貸款利率上端進入年8%左右，這將是自2008年以後時隔14年再次出現這種情況”，“考慮到現在的物價和匯率等，這種可能性不小。” 6月份，銀行界家庭貸款余額的78.1%是受利率上調影響的變動利率，因此，貸款人的利息負擔也將大幅增加。假設全體金融圈家庭貸款（1757.9萬億韓元）的變動利率比重也與此相同，標準利率每上升0.25個百分點，那麽家庭利息負擔就會增加3.4323萬億韓元。如果到年末為止基準利率上升1個百分點，家庭的利息負擔將增加13.7292萬億韓元。

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