俄羅斯明年將增加43%的國防費用……應對戰爭長期化. September. 26, 2022 07:33. by 申雅馨記者 abro@donga.com. 據悉，俄羅斯總統普京把明年的國防費預算比原計劃增加了40%以上。有分析認為，這可能是為了應對烏克蘭戰爭的長期化。 據彭博社當地時間23日報道，俄羅斯政府在最近編制的3年財政計劃案中，將明年的國防預算定為5萬億盧布（約120萬億韓元）。比編制為3.47萬億盧布（約85萬億韓元）的初期預算增加了約43%。這相當於俄羅斯國內生產總值的3.3%。 新制定的國防預算中包括明年160億盧布（約3900億韓元）、2024年-2025年165億盧布（約4000億韓元）的兵役對象征集費用。彭博社分析稱，“在烏克蘭戰爭中幾次面臨重大關口的普京宣布預備軍部分動員令，試圖重新找回推進力，”“此次（國防）預算案的變更也表現出了為已經發生無數犧牲和費用的戰爭投入更多力量的意誌。” 據俄羅斯塔斯社等媒體24日報道，普京撤換了負責戰爭後勤的國防部副部長。俄羅斯國防部當天在社交媒體“電報”上表示：“國防部副部長布爾加科夫被解職，國防管理中心指揮官米津切夫將軍被任命為新的副部長。”英國廣播公司（BBC）報道說，俄羅斯軍隊因彈藥和燃料不足等補給失敗後，軍隊內部和克裏姆林宮對負責後勤指揮的布爾加科夫進行了批評。

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