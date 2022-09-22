美聯儲引發的恐慌動搖世界經濟……美國國債利率逼近4%. September. 22, 2022 08:02. by 金玹秀 kimhs@donga.com. 由於美國中央銀行聯邦儲備委員會采取急劇上調標準利率等高強度緊縮貨幣政策，全球市場對經濟蕭條的恐懼進壹步增大。 美聯儲當地時間21日決定上調利率幅度的聯邦公開市場委員會會議的第壹天（20日），紐約三大股市不僅下跌到1%左右，而且美元指數和美國國債利率暴漲，反映了市場的恐懼。由於美聯儲21日上調利率，美國基準利率超過了被認為是中立利率水平的2.5%。上調之前為2.25%-2.5%。中立利率是指經濟在沒有通貨膨脹（持續高物價）或通貨緊縮（經濟停滯導致的物價下降）的情況下，可以恢復潛在增長率的利率水平。 盡管美聯儲采取強有力的貨幣政策，但供應網危機導致的高物價持續，與此同時，美國經濟硬著陸，受其影響，世界經濟將陷入停滯的警告之聲也在擴散。美國投資公司高盛認為，由於通貨膨脹不容易控制，美聯儲的持續上調利率基調將持續到明年，最近預測明年美國經濟增長率預測值為1.1%，比之前降低了0.4%。 ○ 彭博社：“明年美國基準利率將達到4.5%” 20日，如實反映美聯儲上調利率基調的美國2年期國債利率盤中飆升至3.99%，逼近4.0%。2年期國債利率在15年前的2008年和金融危機前的2007年是最後壹次超過4%。美國國債利率接近4%意味著市場認為年末基準利率在4%左右。彭博社報道稱，“市場正在把明年上半年（1月-6月）4.5%的基準利率視為既定事實”。 根據美聯儲強烈的上調利率意誌，反映長期市場利率的美國10年期國債利率也呈上升趨勢。前壹天突破心理馬其諾防線3.5%的10年期國債利率當天盤中超過了3.6%，自2011年以後持續了創紀錄的上升趨勢。 與美國國債壹起，擔心經濟蕭條時聚集的代表性安全資產美元也在美聯儲每次上調標準利率時暴漲。反映世界主要6國貨幣對美元平均價值的美元指數在今年年初還停留在96點，但21日盤中上升到了110.38點。美元指數超過110是20年來的第壹次。在公開市場委員會宣布之前暴漲，宣布之後暴漲趨勢停滯不前，但美聯儲的鷹派發言再次出現了暴漲的動向。 隨著市場資金集中到安全資產美元或美國國債上，以技術股為中心的納斯達克市場今年下降了27%。特別是新興國家和發展中國家隨著美元負債負擔加重，金融危機警告聲接連不斷。 世界銀行副總裁艾漢·科塞警告：“世界各國的同時多發性緊縮性貨幣政策可能會相互產生相互作用，加重金融市場的混亂，加劇全球經濟放緩。” ○ 盡管是緊縮政策，物價依然居高不下……“經濟硬著陸”警告 即使美聯儲繼續提高利率，實行量化豎緊縮，隨著美國通貨膨脹的強勢持續，硬著陸的憂慮也越來越大。20日，在紐約股市，美國汽車企業福特比前壹交易日暴跌12.35%。這是2011年1月以後11年來的最大跌幅。福特當天表示，由於通貨膨脹和供應網危機導致的零部件不足，第三季度有可能追加10億美元（約1.4萬億韓元）的費用。通用汽車、Stelantis等其他汽車企業的股價也分別下降了5.63%和3.53%。 主要大企業為了應對經濟蕭條，正在加快裁員速度。服裝企業GAP當天宣布了相當於白領5%的500名裁員。據悉，房地產企業Compas也正在準備大規模裁員。 卡萊爾集團分析師傑森·托馬斯對CNBC分析說：“美聯儲的目標是在經濟蕭條的恐懼中搶奪購買力，”“即使實際上沒有出現蕭條，也擔心裁員，所以想讓上班族撤回上調工資的要求。”

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