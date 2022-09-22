艾倫•澤基終於擊出60個本壘打，與傳奇貝比-魯斯並駕齊驅. September. 22, 2022 08:02. by 姜東雄記者 leper@donga.com. “60個本壘打！貝比-魯斯，妳有了新同事。” 當艾倫•澤基（30歲•紐約洋基隊•照片）揮動球棒時，轉播人員這樣高喊。21日，在美國紐約洋基體育場舉行的與匹茲堡海盜隊的美國職棒大聯盟（MLB）主場比賽中，澤基在4比8落後的第9局下半局作為首發擊球手出場，面對對方終場投手威爾•克羅（28歲）時速153公裏的下墜球，擊出了本賽季個人第60個本壘打。瞬間全場4.0157萬名觀眾齊聲歡呼。憑借這壹本壘打，澤基與95年前的1927年MLB歷史上第壹個單賽季擊出第60個本壘打的貝比•魯斯（1895~1948年）並肩而行。 這是最近21年來MLB首次出現單賽季擊出60個以上本壘打的擊球手。自被稱為“類固醇全盛時代”的2001年巴裏•邦茲（58歲•舊金山巨人隊）和薩米•索薩（54歲•芝加哥小熊隊）之後，再也沒有擊球手能在單賽季擊出60個以上的本壘打。由此，澤基也成為MLB歷史上第6個，同時也是總第9次在單賽季創下60個本壘打的擊球手。 賽後澤基表示，“在談到魯斯、羅傑•馬裏斯（1934~1985年）等洋基隊的所有偉大球員時，我從未想過像自己這樣的毛頭小子（kid）有壹天會和他們壹起被提及。（實現單賽季60個本壘打）是令人難以置信的榮譽，我絕不輕視這個記錄。 澤基在剩下的時間裏能否提高單賽季最多本壘打排名也備受關註。目前該領域的領先者是21年前邦茲創下的73個本壘打。澤基以第60個本壘打與魯斯並列排在該領域第8位。 如果按照目前每場比賽擊出0.4個本壘打以上的狀態，澤基在剩下的15場比賽中有可能再擊出6個本壘打。如果實現66個本壘打，他將與1998年的索薩（1998年）並列排在第3位。而只要再擊出壹個本壘打，他就能追平積攢61年之久的美國聯盟（AL）賽季最多本壘打記錄。自1961年的馬裏斯之後，在AL擊球手中，再沒有擊球手能擊出61個本壘打。 與同時代的其他擊球手相比，可以看出澤基的本壘打進度有多快。在兩大聯盟中，本壘打排名第2位的是凱爾•施瓦伯（29歲•費城76人隊），只有40個本壘打，比澤基整整少了20個。美職棒大聯盟官方網站MLB.com表示：“1928年擊出54個本壘打的魯斯在該賽季最後壹天以23個優勢領先並列第2位的集團（31個本壘打）占據首位後，本壘打領先者領先第2位20個以上的情況再沒有發生過。” 另外，紐約洋基隊當天憑借澤基的本壘打抓住了反擊的機會。憑借2個安打和1個四壞球上壘的無人出局滿壘的機會，讓-卡洛•斯坦頓（33歲）以越過左側圍墻的終結滿貫全壘打幫助球隊以9比8反敗為勝。洋基隊主教練埃倫•芬賽後表示，“在落後4分的第9局下半局，有什麽東西刺激了我們隊的擊球陣容。在澤基的本壘打中燃起了魔法般的火花。”

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