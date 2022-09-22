駐韓美軍聲稱“準備臺灣緊急計劃”……韓美正在討論“擴大同盟”嗎？. September. 22, 2022 08:03. . 駐韓美軍司令兼韓美聯合司令拉卡梅拉19日在韓美研究所視頻對話中，就中國進攻臺灣時是否與韓國軍方領導層討論支援美軍的問題表示：“就所有問題，司令或領導人，我們準備應急計劃。正在進行討論。”雖然拉卡梅拉沒有具體提及，但暗示了同盟之間正在就假設臺灣海峽戰爭爆發的駐韓美軍和韓國的作用進行討論。 拉卡梅拉的發言不能不說是對軍事同盟的範圍和駐韓美軍的作用產生不少爭議的敏感內容。更何況，美國總統拜登擺脫了之前的“戰略模糊性”基調，發表了美軍決心防禦臺灣的發言，在美中緊張的時刻做出了上述發言。似乎意識到了這種敏感性，聯合司令部方面也表示“這不是駐韓美軍層面的應對，而是美國政府和國防部對臺灣的政策基調”，警惕過度解釋。 此前，拉卡梅拉壹直強調，韓美同盟應超越對朝鮮的抑制，擴大到包括中國、俄羅斯在內的範圍。雖然這有可能是表明某種願望，但作為負責韓美聯合作戰的司令，很難將其視為恰當的言辭。因為，從中看不到美國對擔心韓美軍事同盟擴張可能產生的與周邊國家矛盾的同盟國的關懷。如果考慮到臺灣發生緊急情況時，抽調駐韓美軍可能造成的對朝遏制力空白、中國對韓國直接或間接介入可能會進行報復，那麽發言應該更加慎重。 韓美向往的全球全面戰略同盟超越安保同盟層面，推進共同應對經濟安保和全球焦點問題，但這並不意味著擴大軍事同盟的作戰範圍。超越應對朝鮮威脅的層面，對中國的軍事包圍，甚至介入美中紛爭，這是韓國需要警惕的最壞情況。 即便如此，在臺灣海峽發生軍事沖突的憂慮比任何時候都高的情況下，也不能袖手旁觀。即使是為了防止根據美國的優先需要制定以防萬壹的緊急計劃，也要進行同盟層面的緊密討論。即使這是讓韓國處境困難的不可避免的決定，這也應該成為韓美間磋商和同意的結果。

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