被世界抹去的智英，能否在話劇中找回生活？. September. 22, 2022 08:03. by 李知訓 easyhoon@donga.com. 以呆呆地望著客廳窗戶的金智英（蘇有珍、林惠英、朴蘭珠飾）的背影開始了話劇。還不滿周歲的女兒的哭聲充斥著舞臺，以無色無味的表情做家務和育兒的智英的狀態看起來很不尋常。死去的朋友，初生嬰兒，親姐姐，婆婆……智英開始出現附身他人的異常癥狀。從想要找出病因的丈夫鄭大賢（金承大、金東浩飾）的視角來看，《82年生的金智英》的人生是按照年代順序展開的。 根據2016年出版後僅在韓國國內就銷售了138萬冊以上，出口到美國、日本等31個國家的趙南柱作家的暢銷長篇小說《82年生的金智英》改編的同名話劇正在首爾江南區白巖藝術大廳上演。 主人公智英是在重男輕女思想得到鞏固的20世紀80年代作為三兄妹中的二女兒出生的女性，與姐姐恩英（都律喜、安率智飾）不同，智英比較順應偏愛幼弟的男尊女卑家風。大學畢業的智英還被父親斥責“乖乖待著，然後早點嫁出去吧”。進入公司後，在聚餐時受到性騷擾，以不知道馬上要分娩、育兒為由，在人事上受到不利影響。對於產後中斷工作照顧孩子的智英，人們指責她是“媽蟲（用來貶低無法管教在公共場合大聲喧鬧幼童的媽媽，或無收入的全職媽媽）”。 被大大小小的差別對待所折磨的智英“就像世界抹去了智英壹樣”（大賢在劇中的臺詞），她無法做真正的自己，只能扮演他人。智英雖然被診斷為產後抑郁癥，但分娩和育兒後遺癥並不是所有疾病的原因。作品展現了持續30多年的智英的生活，暗示了這種病可能源於智英生活的整個歲月的事實。 與描寫智英的異常癥狀很難通過個人的努力得到解決的悲觀結局的小說不同，話劇將焦點放在了智英的恢復上。在小說中，丈夫既是旁觀者，又是參與結構性歧視的人物，但在這裏他被描繪成對智英的痛苦產生共鳴，為治愈而努力的助手。原作受到了將男性作為差別性結構的受惠者和共犯普遍化的批評，這是為了避免這種情況的發生。制作組表示：“比起原作，希望育兒休假的丈夫在職場受到歧視的插曲更有分量，試圖提供新的視線。” 持續100分鐘的戲劇沒有快速轉換場景和放松的部分，因此投入感很強。以年代順序的個別事件創意性地連接起來的演出也非常突出。不僅是主演，壹人飾演多角的配角演員們也展現了有吸引力的演技。截止到11月13日，票價為5.5萬韓元至7.7萬韓元。

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