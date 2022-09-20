在搬運公園巖石的過程中發現了3300年前的埋藏洞穴. September. 20, 2022 07:31. by 李恩澤 nabi@donga.com. 在以色列國立公園發現了埋葬3300年前屍體和文物的洞穴。而在附近的巴勒斯坦加沙地帶，農夫在種橄欖樹時發現了1000年前的拜占庭遺跡。 據以色列文化遺產廳（IAA）透露，18日在以色列中部帕爾瑪希姆國家公園發現了2.5米深的古代人工洞穴。當時正在幹活的工人搬運的巖石中有壹塊是洞窟頂棚。該洞穴中出現了數十件紅色陶器、酒壺、青銅箭頭等遺物。另外，還發現了至少壹具狀態完整的遺骸。在埋葬亡者的同時，還埋葬了準備死後世界的陪葬品。 據推測，這些遺物是公元前13世紀古埃及拉姆塞斯二世時期制作的。IAA博士埃利•亞納伊表示：“3300年來，文物壹直無人問津。由此可以了解青銅器後期埋葬習慣的完整畫作。” 壹天後，巴勒斯坦農民薩勒曼•阿爾•納瓦欣在加沙地帶為植樹挖土時，發現了拜占庭時代的鑲嵌細工（馬賽克）畫。用華麗的顏色描繪鳥等動物的鑲嵌細工畫保存狀態良好。被稱為東羅馬帝國時代（395~1453年）的拜占庭時代以建築和鑲嵌細工而聞名。在大教堂豪宅等處用石頭或玻璃畫上了鑲嵌細工畫。納瓦欣說：“在發現鑲嵌細工畫後，在網上搜索後發現它是拜占庭時代的寶物。”法國考古學家勒內•埃爾特表示：“這是有史以來在加沙地帶發現的最美麗的鑲嵌細工畫。如此精巧的鑲嵌細工極為罕見。”

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