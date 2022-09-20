前馬刺助教貝基-哈蒙第壹年擔任主帥就奪冠，WNBA歷史首人. September. 20, 2022 07:31. by 姜東雄記者 leper@donga.com. 拉斯維加斯王牌隊主教練貝基•哈蒙（45歲•俄羅斯）成為了美國女子職業籃球（WNBA）歷史上第壹位執教首個賽季就奪冠的主教練。 19日，哈蒙主教練率領的拉斯維加斯王牌隊在WNBA總決賽爭奪戰第4場比賽中，以78比71戰勝康涅狄格太陽隊，最終以3-1的總比分獲得了球隊歷史上的首座WNBA總冠軍獎杯。哈蒙教練今年執教拉斯維加斯隊後，以26勝10負的戰績帶領球隊登上了常規賽頭把交椅，接著球隊又在季後賽中擊敗菲尼克斯隊和西雅圖隊後，最終拿到了總決賽冠軍獎杯。在1996年成立的WNBA上，新任主教練在第壹年就登上冠軍寶座，這還是第壹次。即使擴大到美國職業籃球（NBA），包括哈蒙在內，在出道賽季帶領球隊取得冠軍的主教練也只有6人而已。 哈蒙教練在美國籃球界留下了“女性1號”的足跡。1999年至2012年擔任WNBA選手的她在2014年成為首位全職帶薪女助教（聖安東尼奧馬刺隊）。2016年，她還成為首位擔任NBA全明星賽助理教練的女性。去年12月，馬刺隊主教練格雷格•波波維奇在與洛杉磯湖人隊的比賽中被罰下場後，她擔任代理主教練，成為首位執教NBA球隊的女主帥。 上月27日被選為WNBA“年度最佳主教練”的哈蒙教練表示，“如果我是以‘布萊恩’為名的男性，我已經多次成為NBA主教練了。今後我也會證明自己是對的。”

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