韓國的千強跨國企業驟減……意味著革新正在走向死亡. September. 20, 2022 07:32. . 據調查，被列入全球1000強企業的韓國企業從2017年的25家減少到今年的12家。時隔5年驟減至不到壹半。在此期間，新進入1000強企業的4家韓國企業除了Kakao之外，都是現有大企業的子公司，沒有壹家成立不到10年的新生企業。 韓國低迷的成績單與美國、中國新生企業的躍進相比更加寒酸。進入全球1000強企業的中國企業今年有167家，是5年前的大約3倍。美國也有包括優步和Zoom在內的95家企業榜上有名。在韓國退步的時候，主要國家的年輕企業正在快速成長，迅速掌握全球市場。 海外新生企業的大部分來自大數據分析、金融科技、人工智能等尖端信息技術產業領域，這壹點也值得關註。這是迅速登上以新技術接軌和服務融合為基礎的產業結構變化的結果。相反，在1000大企業中，韓國被分類為信息技術領域的只有三星電子、SK海力士、三星SDI等三家大企業子公司。被稱為信息技術強國的韓國，亮起了革新動力正在熄滅的警告燈。 本應開拓市場的韓國創業公司卻因層層疊疊的限制而手腳被束縛。雖然正在實施對新生創業企業免除現有規制的“規制沙盒”，但隨著公司規模稍大，相關規制再次被追上，不斷出現“根本做不了什麽”的呼聲。由於跟不上技術進化速度的時代錯誤性規制，出現了改變事業方向的事例。正因為如此，不僅沒有未來新成長企業的誕生，反而陷入了急於阻止青年企業家們“逃離海外”的局面。 政府表示“將革新限制自由和創意的規制”，並發掘了超過900個課題，但大部分還停留在修改各案件施行令的水平上。如果不修改消除規制壁壘的法律，只觸動枝葉性規定，改善只能是有限的。僅無人駕駛機器人的配送服務事業就有道路交通法、個人信息保護法、公園福利法等，需要修改的相關法律不止壹兩個。政府和執政黨應該通過與在野黨的合作，果斷地整頓法案來改善規制。引導實質性變化的政府力量，是恢復新生風險企業活力的另壹把鑰匙。

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