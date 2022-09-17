在野黨：“全額削減新建迎賓館預算”；執政黨：“龍山辦公大樓需要待客空間……新建不可避免”. September. 17, 2022 07:17. by 金恩智記者、趙東柱記者 eunji@donga.com,djc@donga.com. 對於政府為新建總統室迎賓館編制的878多億韓元預算，共同民主黨表示“將全額削減”。但是，總統室和國民力量黨正在強調總統室遷出青瓦臺帶來的新建迎賓館的必要性，因此，在國會明年的預算案審查中，朝野兩黨將圍繞新建迎賓館預算展開激烈的競爭。 共同民主黨院內代表樸洪根16日在該黨最高委員會議上表示：“政府在2023年預算案中悄悄塞入了近900億韓元的新建迎賓館預算，”“將通過（國會）預算結算特別委員會的審查，全額削減‘牧羊人（騙子）’預算。”他還補充說：“希望尹錫悅總統立即就欺騙（總統室）搬遷費用壹事道歉。”李在明代表也強調說：“我嚇了壹跳，878億韓元不是可以給1萬名受災居民支付近1000萬韓元的錢嗎，”“尊重國民輿論，我們還有著多數議席，不讓違反國民輿論的預算通過，這是我們的義務。” 但總統室表示：“很多國民會認同符合‘龍山時代’的迎賓館是必要的。”總統室相關人士當天會見記者時表示：“總統辦公室遷至龍山後，在多處主辦內外賓活動的過程中，必然會伴隨額外的警衛費用和市民的不便，”“有必要營造提高國家利益、符合國格的迎接國內外客人的空間，這是不可避免的。” 國民力量黨也是堅持政府編制的新建迎賓館預算的方針。該黨相關人士表示：“（在野圈人士）前總統禮賓秘書卓賢民也承認原先青瓦臺迎賓館的惡劣情況，”“即使對現有的青瓦臺迎賓館進行改建和維修，反正也會花費巨額費用。” 因此，新建迎賓館預算將成為定期國會進行的明年預算案審查的爭論焦點。院內第壹大黨共同民主黨計劃在預算決算委員會的審查中嘗試削減預算，但如果朝野在12月9日之前未能就預算案達成協議，政府案將自動提交國會全體會議審議。

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