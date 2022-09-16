白南準的《多多益善》時隔4年重新啟動展示. September. 16, 2022 07:32. by 金泰彥記者 beborn@donga.com. 錄像藝術的世界級大師白南準（1932~2006年）的作品中規模最大的《多多益善》（照片）結束了歷時3年的復原工作後將重新進行展示。 國立現代美術館15日表示：“將重新啟動2018年中斷運轉後，從2019年開始進行保存及復原工作的《多多益善》，並向觀眾展示。” 位於京畿果川市國立現代美術館果川的《多多益善》是堆放1003臺6~25英寸映像管顯示器，高大18米的超大型作品。1988年首爾奧運會開幕式兩天前的9月15日舉行了揭幕儀式，並首次亮相。隨著歲月的流逝，顯示器等老化，反復修理，但包括火災在內的各種危險增大，2018年2月停止運轉。 《多多益善》通過第二年9月開始的保存、復原，修理或更換了737臺顯示器。很難再使用的266臺顯示器只維持外形，換成了液晶顯示器（LCD）面板。另外還安裝冷卻裝置，改善保存環境，將現有的影像作品轉換為數碼作品。 國立現代美術館表示：“在迎來白南準誕辰90周年和《多多益善》的揭幕儀式日期之際，再次亮相”，“為了《多多益善》的穩定運營，預計每周4天，每天只暫時啟動2個小時。”為紀念重新啟動，展示相關檔案的企劃展《多多益善：愉快的合演》也將從當天開始舉行壹直到明年2月26日。免費參觀。

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