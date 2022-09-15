女王的名聲. September. 15, 2022 07:53. . 安迪•沃霍爾是20世紀美國美術的標誌。他還是生前享有財富和名聲的最成功的藝術家。盡管如此，他還是說過“想和英國女王壹樣出名”。為什麽偏偏是英國女王呢？ 1985年沃霍爾制作了題為《君臨的女王們》的作品。這是英國女王伊麗莎白二世、丹麥女王瑪格麗特二世、荷蘭女王貝婭特麗克斯、斯威士蘭女王恩托姆比等當時4名女君主的肖像畫系列作品。沃霍爾原本以瑪麗蓮•夢露和伊麗莎白•泰勒等知名人士的肖像畫而聞名。因此，他似乎對名流的生活很感興趣，但實際上他自己想成為明星。其中，他想擁有比自己大兩歲的女王伊麗莎白二世的名聲。最尊貴的身份和品位、世界名聲、華麗和富有等都會令人羨慕。沃霍爾經常在作品中利用刊登在報紙或雜誌上的名人的照片，該版畫的基礎也是彼得•古金1975年拍攝的女王銀婚紀念官方肖像照片。 沃霍爾被女王所具有的象征性形象的力量所吸引，用讓人聯想到英國郵票的長方形制作而成，而不是平時使用的正方形。4幅肖像畫底色分別為紫色、藍色、紫色、粉紅色，其中粉紅色圖案最為華麗。為了讓女王們更加光彩照人，沃霍爾追加制作了30件“皇家版”，並在畫中撒上了鉆石粉。最耀眼、最華麗的女王形象就這樣形成了。 伊麗莎白二世似乎很喜歡沃霍爾的畫。2012年為紀念即位60周年，她購買了4幅“皇家版”肖像畫。這是她擁有的本人肖像畫中唯壹沒有親自擺姿勢的作品。與壹直活到96歲的女王不同，沃霍爾在1987年59歲的年紀就早早離開了人世。即使這樣，他也實現了像女王壹樣出名的願望。因為他成為了永遠的流行藝術的皇帝。

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