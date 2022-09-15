特殊教師選拔壹年內驟減61%. September. 15, 2022 07:54. by 趙有蘿記者 jyr0101@donga.com. 韓國特殊教育學生今年首次超過了10萬人，但明年的特殊教師選拔人員比今年減少了61%。 教育部14日對全國17個市道教育廳的2023學年度公立幼兒園、小學、特殊學校（幼、小學）教員聘用規模進行了匯總，結果顯示，明年將選拔422名幼兒園教員、3561名小學教員和349名特殊學校教員。 幼兒園、小學、特殊學校的新任用規模都比2022學年度有所減少。特別是特殊教師與2022學年度選拔894名相比，1年內減少了545名。幼兒園和小學分別減少了157人和197人。 特殊教育對象從2018年的90780名增加到今年的103659名等，在學齡人口減少的情況下持續增加。因此，特殊教師的選拔規模也壹直呈現增加的趨勢。但明年選拔人員時隔壹年減少壹半以上。 教育部解釋說，在學齡人口減少的情況下，特殊教育對象增加也會有限，因此減少了教師招聘。教育部相關人士表示：“明年需要追加特殊教師的學校，除了定員外，還將安排定期聘用教師。” 對此，全國特殊教師工會擔心：“特殊教育對象需要針對學生個人的教育，如果減少新招聘規模，現場情況將更加惡劣。”目前特殊教師的法定定員對比分配率為83%。 此外，隨著學生人數的減少，明年小學教師選拔人員在10年內減少到壹半以下：2013學年度從全國選拔7387名，2023學年度只選拔了3561名。

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