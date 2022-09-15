“煩躁王”查爾斯……追悼禮拜期內通報解雇職員. September. 15, 2022 07:54. by 李智允記者 asap@donga.com. 新上任的英國國王查爾斯三世在正式日程中，再次被捕捉到了因手上沾有墨水而煩躁的樣子。 13日，英國日刊《衛報》報道說，正在北愛爾蘭巡訪的查爾斯三世當天訪問貝爾法斯特附近的希爾斯堡城，在簽名簿上簽名時發脾氣。據報道，查爾斯三世得知訪問錄上寫錯日期後，用不耐煩的聲音問道：“我寫的是12日嗎？太討厭這樣了。” 查爾斯三世在簽名結束後，看到手上沾有鋼筆上的墨水，從口袋裏拿出手帕，粗暴地擦了擦手。他還說：“我受不了這個倒黴的東西”，並在卡米拉王妃在留言簿上簽名的時候，離開了房間。 查爾斯三世的前任助理對《路透社》表示“雖然可能很有趣，但（查爾斯）性格急躁，非常挑剔。”查爾斯三世在10日的登基儀式上，在登基宣言簽名前看著桌子上方的托盤和墨水桶，擺手示意讓人收拾，引發了爭議。 也有人主張，查爾斯三世王世子時期所居住官邸克拉倫斯宮（Clarence House）的職員們在追悼女王的禮拜中接到了解雇通報。《衛報》13日報道說，接到“可能被解雇”通報的職員最多有100人。職員們主張，12日女王的追悼禮拜進行過程中收到了公告。以今年為基準，克拉倫斯宮的正式職員有101名。查爾斯三世今後使用的辦公室和住所尚未確定。 也有人同情查爾斯三世。英國日刊《泰晤士報》歷史專門記者傑克•布萊克本在推特上寫道：“上周四（8日）母親伊麗莎白二世女王去世後，從不停歇地消化日程的人身上讀出了太多的煩躁。”

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