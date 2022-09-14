徹底顛覆艾美獎……《魷魚遊戲》李政宰斬獲最佳男主角-黃東赫獲得最佳導演獎. September. 14, 2022 07:56. by 洛杉磯=金賢洙記、孫孝珠記者 ,hjson@donga.com. 奈飛原創韓劇《魷魚遊戲》作為非英語劇集首次獲得了美國廣播電視界最具權威的獎項—艾美獎。12日（當地時間）在美國洛杉磯微軟劇場舉行的第74屆艾美獎頒獎典禮上，黃東赫導演（51歲）獲得了最佳導演獎，演員李政宰（50歲）獲得了劇情類最佳男主角獎，重新書寫了世界電視劇的歷史。此前在4日舉行的對電視劇技術團隊等的艾美獎頒獎典禮上，《魷魚遊戲》獲得了劇情類最佳客串女演員（李瑜美）、最佳特技表演獎等4個獎項，加上此次獲得的最佳導演獎、最佳男主角獎，該劇登上了艾美獎6冠王的寶座。 繼2020年電影《寄生蟲》獲得奧斯卡4冠王、去年防彈少年團獲得Billboard、全美音樂大獎獎後，《魷魚遊戲》也獲得了艾美獎，K-Contents包攬了世界各大權威體裁獎，完成了主要獎項獲獎的拼圖。 黃導演憑借《魷魚遊戲》第壹集《木槿花盛開的日子》成為首位獲得艾美獎導演獎的亞洲籍導演。他在當天的頒獎典禮上表示，“在獲得14個艾美獎提名後，人們說我創造了歷史。但這不是我壹個人創造的歷史。我們大家壹起創造了這段歷史”，獲得了熱烈的掌聲。黃導演打敗了同時入圍候選名單的美國HBO《繼承之戰》的馬克•米羅、蘋果TV+《人生切割術》的本•斯蒂勒等響當當的導演。 李政宰也是首位獲得艾美獎最佳男主角獎的亞洲籍演員。特別是他此次戰勝了在今年1月的金球獎頒獎典禮上，力壓自己獲得最佳男主角獎的《繼承之戰》的傑瑞米•斯特朗等世界級明星，獲得了該獎項。李政宰用英語簡短發表感想後，用韓語說“將和正在韓國觀看的國民們分享喜悅”。他在記者見面會上也表示，“‘成奇勛’（李政宰在劇中飾演的角色）的獲獎證明語言不同不是很重要。 當天外國媒體也爭先恐後地報道了頒獎典禮的結果。《紐約時報》（NYT）報道說：“在世界範圍內獲得巨大票房的《魷魚遊戲》重新書寫了艾美獎的歷史。”《紐約郵報》評價說，“《魷魚遊戲》成為第壹個非英語獲獎作品，成為擁有73年歷史的艾美獎上的巨大勝利者。” 尹錫悅總統13日發來賀電表示祝賀說：“在洞察和思考不平等、機會喪失等現代社會面臨的難題上引起地球村公民的共鳴，向創造出精彩作品的導演、演員及主創人員送上熱烈的掌聲。”

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