文政府太陽能事業等支援基金中的2600億韓元“不當執行”. September. 14, 2022 07:56. by 崔惠? herstory@donga.com. 據調查，文在寅政府投入到太陽能事業等的電力產業基礎基金中，約有2600億韓元被不當執行。通過發行虛假稅務計算表，誇大工程費或建設假栽培設施並獲得貸款的事例被曝光。 國務調整室政府聯合預防腐敗推進團13日表示，從去年9月開始到今年8月為止，對電力基金事業進行了聯合檢查，結果揭發了2267件違法、不當事例。這是只對全國226個地方自治團體中的12個進行抽樣調查的結果。此次被揭發的違法事例在檢查對象2.1萬億韓元中占2616億韓元（12.5%）。電力基金是通過每月扣除3.7%的電費後籌集的。 特別是太陽能等新再生能源支援事業6509件中，17.3%（1129件•1847億韓元）得到了不良支援。用虛報工程費的稅務計算表獲得貸款後，取消計算表發放或與無登記企業簽約的事例等被揭發。也有利用需要栽培設施才能在農地設置太陽能的這壹點，建設假蘑菇栽培設施或昆蟲飼養設施並獲得貸款的事例。 國務調整室室長方文圭（音）表示：“在沒有時間準備事業計劃的情況下，強力推進新再生能源政策，我認為這是確認了很多不良、違法執行事例的原因。”政府決定委托對被揭發的案件進行調查，並將調查範圍擴大到全國。

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