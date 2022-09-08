“飛往北京的機票50萬到400萬韓元”……航班減少後，中國旅行社暴利. September. 08, 2022 07:48. by 卞鐘國記者 bjk@donga.com. 隨著中國政府限制主要航線的運行次數及座位數，由於座位供應不足，機票價格異常暴漲。再加上部分旅行社以3到4倍的高價預售機票，消費者的不滿越來越大。 據航空及旅遊業界7日透露，最近飛往中國的機票價格比航空公司公布的運費高出2到10倍左右。單程50萬韓元左右的仁川-北京機票以150萬到400萬韓元的價格出售的事例層出不窮。新冠疫情之前為20萬到30萬韓元的仁川-青島機票現在賣到了150萬韓元以上。旅遊相關論壇上出現了“從中國旅行社購買機票價格高得離譜”、“機票價格上漲三四倍是撒嬌（?）的水平”、“每個旅行社的價格差太多了”等不滿。 中國各自治區的航班次數及乘客人數受到限制，導致供需不均衡是根本原因。在北京、青島、煙臺、威海、天津、廣州等機場，國際航線每周只允許1次，飛機乘客也只允許乘坐70%。 中韓兩國旅行社的厚顏無恥營業也是原因之壹。航空公司只能以向航空當局申報的運費出售機票。但是旅行社與航空公司簽訂合同，提前搶占座位，或者比壹般人更快地確保座位的情況較多。之後提高價格銷售給顧客。據悉，有時旅行社之間會互相轉售，提高價格。消費者只能無奈地出高價。 也有旅行社將退票及變更手續費設定得荒唐。最近以200萬韓元購買飛往中國北京的航班的A某向旅行社提出了變更機票的要求。旅行社卻要求支付200萬韓元的變更手續費。雖然航空公司銷售時沒有變更手續費的票，但是旅行社隨意添加了手續費規定。 國內航空業界相關人士表示：“航空公司和政府無法控制旅行社的機票價格，也很難管理，”“只要旅客需求和座位供應不協調，這種現象就還會持續壹段時間。” 消費者院相關人士表示：“雖然不能參與旅行社的政策，但可以對不利於消費者的行為進行調解。買票時要仔細察看各種規定，並留下錄音或合同等證據，這樣才有利於獲得調解或補償。”

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