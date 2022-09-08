英國新內閣前4人中沒有“白人男性”……有史以來第壹次. September. 08, 2022 07:49. by 巴黎=常駐記者 趙恩雅、紐約=常駐記者 金賢洙 achim@donga.comhskim@donga.com. 6日就任的英國首相特拉斯任命親信擔任內閣要職，因此有人批評稱：“這是不是在重蹈重視親信而卷入醜聞的前首相約翰遜的覆轍？”內閣“前4人”中首次沒有白人男性，提名出任副總理的也是女性。 特拉斯在當天的就職演說中表示，“我確信可以壹起沖出暴風雨，重建經濟，打造壹個漂亮的現代英國”，將經濟、能源、國民醫療服務體系的醫療問題作為優先課題。她表示：“本周將制定能源費用及確保未來能源供應源的相關措施。” 特拉斯結束演講後，在倫敦唐寧街10號的首相官邸宣布了副總理、財務、外交、內務部長等所謂的“前4部長”。特拉斯的長期政治同誌特裏茲·科菲當選為副總理兼衛生部長。 前首相約翰遜內閣中曾擔任產業部長的誇滕被任命為財務部長。誇騰的父母來自加納，1960年代移居英國。他曾就讀於名牌私立伊頓學院和劍橋大學，並在金融界工作。克萊伯利被任命為外交部長，他是英國第壹位黑人外交部長。內務部長由參加黨首競選的法務部隊布拉伯曼擔任。布拉伯曼的父母也分別來自肯尼亞和毛裏求斯。 英國日刊《衛報》評價了首次內閣，稱“特拉斯首相雖然與特雷莎·梅前首相不同，但似乎與約翰遜前首相相似，完全被忠於自己的人包圍了”。 美國總統拜登當天給特拉斯打電話，對就任表示祝賀。白宮表示，拜登和特拉斯總理再次確認了兩國的特別合作關系，決定進壹步加強聯合。

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