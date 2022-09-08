壹下雨地下停車場就會釀慘劇……政府應重新制定防止損失手冊. September. 08, 2022 07:50. . 颱風“軒嵐諾”帶來的破紀錄暴雨導致慶尚北道浦項市兩處公寓的地下停車場被水淹沒，造成8人死亡。他們都在聽到管理事務所廣播，按要求去挪走停在地下車輛，結果遭遇慘禍。40年偕老的老夫婦雙雙被發現心臟驟停，50多歲的女性奇跡般地獲救，但跟隨母親出門的初二兒子卻死亡，令人氣結無語。 壹個月前，首都圈集中暴雨導致首爾市瑞草區大廈地下停車場出現死亡事故。接連發生的地下停車場慘案提醒人們，地下空間在水災面前有多麽脆弱。地下空間壹旦開始浸水，流速就會加快，瞬間就會積滿水。此次浦項公寓地下通道被水淹沒用了不到10分鐘。即使水位僅達到膝蓋高度，人也很難行走，而且由於水壓無法打開出入門，根本無法躲避。2016年颱風“暹巴”襲來時，蔚山地下停車場出現了死亡者，2020年釜山暴雨當時，6人被困在療養醫院和酒店地下停車場後獲救。 與危險度相比，對策過於松懈。像這次這樣，在預報暴雨的情況下，就應該在下雨前把在地下的車開走，如果開始下雨，就不能去地下。但是管理事務所在地下停車場部分被水淹沒後還進行了廣播通知。在應對指南中，挪車廣播的時間模糊地寫作“預計浸水時”，因此，反而出現了在遵循指南的過程中發生加大損失的荒唐事。根據政府2017年制定的防水設施義務化規定，地下空間必須設置擋水設施和排水泵。但這是只適用於經常浸水地區的規定，而且沒有追溯適用，因此像此次浦項公寓壹樣，很久以前建造的建築物地下空間對浸水災害毫無防備。 最近，為了確保停車空間，將地下挖得很深建造停車場的情況很多。由於氣候變化，每小時降雨量超過100毫米的突襲暴雨正在頻繁發生。政府和地方自治團體首先應重新制作並分發壹無用處的舊水災防止手冊，大型建築物地下停車場應盡快設置防水設施。此次浦項慘案也有附近河流突然泛濫的原因，因此有必要對全國河流進行安全檢查。氣象廳預測，另壹場秋季颱風可能對韓半島產生影響。

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