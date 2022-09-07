拜登總統：“韓國等對美投資達137萬億韓元”. September. 07, 2022 08:07. by 金玹秀 kimhs@donga.com. 美國總統喬•拜登連日來以半導體和電池強國韓國的美國投資為先導，強調美國制造業的復興。其戰略是以經濟成果為政績，在11月的中期選舉中取得成果。 5日勞動節當天，拜登總統訪問威斯康星州密爾沃基，在演講中他表示：“韓國、日本、全世界的制造業正在來到美國”，“韓國的壹家企業代表說‘美國有世界上最安全的環境和最好的勞動者’。”接著，他還表示，韓國等國家對美國的投資達到了1000億美元（約137萬億韓元），贏得了聽眾的掌聲。他強調說：“未來將用美國的人力在美國工廠制造美國產物品。” 拜登總統指出，世界企業向美國投資的理由是，向美國半導體產業支援527億美元（約72萬億韓元）的《半島體育成法》。拜登總統呼籲說：“我簽署了劃時代的《半導體法》。給智能手機、汽車、洗碗機、安保相關機器等所有東西註入力量的半導體現在都將在美國制造。妳們知道半導體是在美國發明的嗎？” 拜登總統當天表示，下周將訪問綜合半導體企業英特爾投資200億美元（約27萬億韓元）建設的俄亥俄州半導體工廠建設現場。此前，英特爾宣布將建設該工廠，創造12.5萬個就業崗位。美國唯壹的存儲芯片企業“美光公司”最近也表示，將在10年內投資150億美元（約20萬億韓元），時隔20年後在美國建設新的存儲芯片工廠。 在當天正式開始選舉運動的中期選舉即將到來之際，拜登總統正在積極宣傳《半導體法》和只向北美產汽車支付電動汽車補助金的《通貨膨脹削減法案（IRA）》。在美國物價上漲率放緩、經濟蕭條的憂慮逐漸減少的情況下，拜登總統將復興美國制造業和創造工作崗位的努力作為選舉的核心議題。在對美光投資發表的聲明中表示“在美國將制造電動汽車和半導體”的拜登總統當天在推特上表示，“通過IRA，美國勞動者將獲得利益。”

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