李在明進行書面答辯，沒有前往檢察機關……檢方對京畿道廳進行扣押搜查. September. 07, 2022 08:07. by 許東俊記者、高道藝記者 hungry@donga.com,yea@donga.com. 共同民主黨代表（黨首）李在明6日對檢察機關以公職選舉法上公布虛假事實的嫌疑發出傳喚通知壹事不予回應。李在明拒絕傳喚後，以相關嫌疑對京畿道廳進行扣押搜查的檢察機關可能會在近期對李在明進行不拘留起訴。 共同民主黨首席發言人安浩英（音）當天上午表示：“李代表接受檢方的書面調查要求，進行了書面陳述答辯，因此要求到場的理由已經消失，所以不會到（檢方）報到。”此前，檢察機關曾公開稱，李在明沒有對書面質疑作出答復，所以發送了傳喚通知。 安浩英還解釋稱：“黨內外的大致意見，也是不要被抓住把柄的政治鎮壓牽著鼻子走，”“因此，李代表昨天（5月5日）下午在檢方要求的書面調查中填寫了澄清事實所需的答辯陳述，發送給了中央地方檢察廳，並通過有線進行了通知。”共同民主黨就李在明在定期國會開始的同時接到傳單通知表示不滿，稱之為“政治報復和鎮壓”。 盡管李在明沒有前往檢方，但檢察機關計劃對他的書面答辯書進行討論後，最早於8日以公職選舉法上發布虛假事實的嫌疑，對李在明進行不拘留起訴。離違反《選舉法》的公訴時效結束的9日還有3天，首爾中央地方檢察廳公共調查二部（部長檢察官李相賢）當天對李在明在擔任城南市長時負責宣傳工作的京畿道廳組長A某的辦公室等進行了扣押搜查，直到最後都致力於確保證據。對此，共同民主黨院內發言人李秀珍表示：“抖來抖去也沒抖出什麽來，實在沒辦法，只好把在國政監查現場說出自己的想法當作虛假事實，要求到檢方報到，”“如果像印第安式祈雨祭壹樣壹直挖到出現為止，公務員們也會很辛苦。”

한국어