共同民主黨：“金建熙應該到檢察機關報到” VS 國家力量黨：“李在明的貪腐嫌疑挖之不絕”. September. 05, 2022 07:49. by 金智賢記者、趙雅拉記者 jhk85@donga.com,likeit@donga.com. 共同民主黨強烈反對檢察機關通知黨代表（黨首）李在明到檢方接受調查，主張“國民認為金建熙女士應該站在檢察機關的拍照線上”。共同民主黨認為檢方的行為是“政治報復”和“狗血級偏向調查”，針鋒相對地提出檢方對金建熙存在“包庇調查”的嫌疑。對此，國民力量黨方面直接抨擊李在明存在“挖來挖去挖之不絕的貪腐嫌疑”，敦促檢察機關進行嚴正調查。 共同民主黨事務總長趙正是當天在國會首次召開的記者懇談會上主張：“（檢方）對金女士相關的各種疑惑用鈍刀給予免罪符，對在野黨代表卻動用利刃，是典型的不公正調查。”他還表示：“在德意誌汽車股價操縱案審判中，錄音記錄顯示金女士親自收購股票的情況，”“這與尹錫悅總統在總統競選候選人時期所做的澄清發言背道而馳。根據公職選舉法，公布虛假事實的人反而是尹總統。”對尹錫悅進行了直接攻擊。共同民主黨計劃在5日召開議員全體大會，討論是否推進《金建熙特檢法》的黨內決議。趙正是表示：“對於尹總統公布虛假事實而產生的違反《選舉法》的問題，也要查清楚，接下來是告發還是（如何）行動，將在議員總體大會上集中討論。” 對於共同民主黨反對檢方行動並稱之為“政治報復”，國民力量黨議員金起炫在臉書上表示：“將四次前科犯推舉為大選候選人還不夠，還把‘貪腐挖不絕’選為最大在野黨代表的共同民主黨，應該在更晚之前對李代表進行‘封庫罷職’。”他還提到，有關柏峴洞開發特惠疑惑當時城南市和國土交通部之間的公文已被公開，並表示：“以國民為對象壹向進行欺騙和謊言的李代表的真面目開始暴露出來，”“這只是冰山壹角。李代表的敵人是李在明本人。” 國民力量黨首席發言人樸正河也在4日的評論中抨擊稱：“李代表在2017年曾狙擊洪準杓議員（時任自由韓國黨代表），在社交媒體文中稱‘抓小偷對小偷來說可能是報復，但對我來說不是報復，而是正義和常識的體現’，”“過往的事情正對對現在的李代表和共同民主黨大聲棒喝，這壹次的調查不是政治報復，而是‘正義和常識的體現’。”

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