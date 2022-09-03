歷史上最強臺風“軒嵐諾”或將於6日登陸釜山-慶尚南道海岸. September. 03, 2022 07:36. by 李美智 image@donga.com. 第11號臺風“軒嵐諾”與當初預想的不同，預計將於6日在釜山和慶尚南道海岸登陸。隨著路徑向西偏移，也有可能貫通內陸。鑒於有可能對包括南部地區在內的首爾等首都地區產生強烈影響，防範臺風進入了緊急狀態。 韓國氣象廳2日召開緊急新聞發布會表示：“預計軒嵐諾將登陸慶南海岸。”根據氣象廳預測的路線，軒嵐諾6日淩晨登陸釜山海岸的可能性最大。截止到前壹天，氣象廳預測稱，軒嵐諾將經過釜山前海50公裏處，朝著大韓海峽離去。 但僅過壹天，預測路徑就變更為“登陸”。氣象廳解釋說：“這是因為隨著位於臺風東側的北太平洋高氣壓的擴張，臺風看來將向西推進。” 預計在軒嵐諾登陸韓國的5日晚和6日上午之間，臺風的中心氣壓將達到940百帕到950百帕。在影響韓半島的臺風中，最強的“莎拉”（1959年）和“鳴蟬”（2003年）登陸時的中心氣壓分別為951.5百帕和954百帕。臺風的中心氣壓越低，吸收周圍的空氣，威力就越大。因此，預計因軒嵐諾引起的風速將超過每秒50米（時速180公裏）。這是有可能導致人被卷飛或建築物倒塌的水平。 根據臺風的中心風速、周邊的氣壓情況，軒嵐諾的北上路徑有可能向西偏移。氣象廳分析系統（數值模型）預測臺風有可能經過濟州西側登陸全羅南道南海岸。在這種情況下，臺風不僅會貫通更多的地區，濟州以及慶南部分地區也將進入“臺風危險半徑”。臺風危險半徑是指臺風風相對更強的右側半圓地區。

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