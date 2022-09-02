韓國訪美政府代表團：“向美國建議設立相關部門共同磋商窗口”. September. 02, 2022 08:03. by 華盛頓=常駐記者文炳基 weappon@donga.com. 為磋商美國《通脹削減法》對韓國產電動汽車的補貼歧視問題而訪問美國的韓國政府聯合代表團表示，已向美國政府提議建立相關部門之間的共同磋商窗口。 產業通商資源部新通商秩序戰略室室長安聖壹（音）當地時間31日結束三天兩夜的訪美日程，在回國途中對記者們表示：“這壹問題涉及多個部門，因此提出了有必要建立共同磋商窗口的意見。”美國國會通過的《通脹削減法》中包含的電動汽車補貼歧視條款有可能違反韓美自由貿易協定，而且與稅制等有關，因此需要美國貿易代表部、財務部、商務部、國務院等相關部門全部參與的協商渠道。 安聖壹表示，美國對此也表現出了肯定的反應，“以本月初通商交涉本部長安德根訪美為契機，將就共同磋商窗口的籌備問題進行具體的討論。” 安聖壹表示，前壹天訪問美國貿易代表辦公室時，原本沒有計劃出席的白宮相關官員也在場參加。安聖壹對此賦予了“這意味著白宮也在認真考慮這壹問題”的意義。他解釋說，美方認為韓國是重要的同盟國，自己也做好了準備，所以壹起進行了討論。 但大多數人認為，拜登政府很難在短時間內制定出讓韓國滿意的解決方案。安聖壹表示：“美國方面也表示，法律本身就是立法機構的案件，而且剛通過時間不長，所以應該進行分析，”“這需要壹定的時間。”

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