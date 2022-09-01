圓行大師等7大宗教團體代表將會見方濟各教皇. September. 01, 2022 07:39. by 金甲植 dunanworld@donga.com. 大韓佛教曹溪宗總務院長圓行大師等國內7大宗教團體領導人從宗教和諧層面出發將於9月訪問梵蒂岡，會見方濟各教皇。 韓國國內7大宗教團體協議體韓國宗教領導人（指導者）協議會（以下簡稱宗指協）31日表示：“計畫組建海外聖地巡禮團，從13日到21日參觀以色列耶路撒冷和梵蒂岡等地。” 宗指協是佛教和圓佛教、天主教、新教、天道教、儒教、韓國民族宗教協議會等7大宗教團體參與的協議體。現在由圓行大師擔任代表議長。7大宗教團體的代表們計畫在朝聖期間的19日訪問梵蒂岡教皇廳，會見方濟各教皇。 宗指協的海外聖地巡禮是為了有助於宗教間的理解和對話，每2、3年進行一次。今年由天主教主持了日程。包括圓行大師在內，韓國天主教主教會議教會一致和宗教間對話委員會委員長金熙中大主教、韓國基督教總聯合會臨時代表會長金賢成、圓佛教教政院院長羅相浩、儒教成均館館長孫振宇、天道教教領朴相鐘、韓國民族宗教協議會會長金令夏等將參加此次巡禮。 據悉，宗指協訪問梵蒂岡是金大主教在4月7大宗教團體領導人訪問湖南地區時提議的。方濟各教皇在2014年訪韓時，曾與曹溪宗慈乘總務院長和韓國基督教教會協議會（NCCK）總務金榮柱牧師等12名國內宗教領導人會面。 此次是宗指協代表團第三次在梵蒂岡會見教皇。代表團在2010年和2017年分別與本篤十六世和方濟各教皇進行了面談。

한국어