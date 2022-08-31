明年預算為639萬億韓元……該花的都在花，能算是“勒緊褲腰帶”嗎？. August. 31, 2022 07:37. . 尹錫悅政府首次提出的明年預算案被定為639萬億韓元。這比今年的基本預算增加5.2%，比包括第二次補充預算在內的今年政府總支出減少6%。政府自我評價說，考慮到文在寅政府5年間總支出年均增加8.7%等因素，把持續13年的“擴張財政”基調改為“健全財政”。 今年底國家債務將首次達到國內生產總值的50%，因此政府不可避免地要阻止財政的急劇擴大。但是，今年的總支出創歷史新高，是在總統選舉、全國地方選舉的過程中，因民粹主義競爭而暴增，因此，對於減少6%的水平，政府不能說是在勒緊褲腰帶。如果在國會預算審議過程中反映朝野的要求，以經濟停滯為由，明年再次提出補充預算的要求，那麽很難保證總支出的減少。 要想消除這種憂慮，政府和執政黨首先要最小化或推遲大選公約等支出，說服國民和在野黨。但是，政府優先反映了尹錫悅總統的善心公約預算。明年將士兵月薪提高到100萬韓元，給0~1周歲子女養育家庭每月35萬~70萬韓元的父母工資，就屬於這種情況。同時，還全額削減了共同民主黨壹直表示壹定要確保的地區貨幣預算。以這種方式，怎麽能進行建設性的預算協商呢？ 考慮到全球緊縮導致的經濟放緩，明年能否正常征收稅款還是個未知數。政府預計明年的國稅會比今年增加0.8%。但是，主要企業的業績正在惡化，房地產、股票交易也在減少，因此誰都無法保證明年的稅收。更何況，政府計劃從明年開始修改法人稅、所得稅、綜合房地產稅制度，每年要減收13萬億韓元的稅金。 尹總統最近表示：“現在需要與物價進行戰爭，政府也只能緊縮。”如果財政健全化的意誌如此明確，那麽就應該從120個國政課題預算開始，集中支援生計受到威脅的平民和弱勢群體。朝野政界也應該克制無差別的增額要求，減少政府未能自行剔除的不必要支出。特別是今年國會必須將嚴格標準的財政準則法制化，糾正崩潰的財政紀律。

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