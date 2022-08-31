俄烏戰爭導致歐洲能源大亂……法國政府考慮今冬實行能源分配制. August. 31, 2022 07:39. by 金民 kimmin@donga.com. 由於俄羅斯入侵烏克蘭，整個歐洲正在經歷能源大亂，在這種情況下，法國政府提出了今年冬天實行能源分配制的可能性。法國約70%的消費電力由核能解決，與德國等國家相比，法國對俄羅斯天然氣依賴度較低。連法國也考慮實行配給制，可見歐洲的能源狀況非常嚴峻。 據法新社等媒體報道，法國總理博爾內（照片）29日在巴黎舉行的法國雇主團體“法國企業運動”年會上對出席會議的經營者表示，“如果我們共同努力，就能克服能源不足危機，否則最壞的情況只能強迫他們節約能源”，表示可能實施配給制。以當天為準，法國的電力批發價格達到每壹千度1200歐元，創下了歷史最高值。 博爾內表示，“所有企業都要在9月之前制定節能計劃”，並囑咐，今後數月內，整個產業界應該嘗試減少對化石燃料能源的依賴度等大規模轉型。其宗旨是，在政府強制實施配給制之前，自發地節約能源。但是考慮到因突然實行配給制而受到打擊的企業，正在制定可以買賣分配能源的“能源配額交易制”等緊急對策。 歐盟對俄羅斯引發的能源危機采取了共同應對措施。歐盟輪值主席國捷克工貿部長西凱拉29日在推特上表示：“將於9月9日在比利時布魯塞爾舉行歐盟能源委員會特別會議。”他表示，為了整頓無法正常運轉的能源市場，將討論煤氣費上限制、電力市場改革等問題。他強調：“要阻止俄羅斯總統普京動搖歐洲的電費。” 特別是比利時能源部長蒂納·範德斯特拉埃頓強調歐盟層面的聯合。他說：“如果天然氣價格不凍結在目前的水平上，歐盟國家今後將經歷5到10個可怕的冬天。”

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