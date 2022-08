BLACKPINK榮膺MTV頒獎典禮雙冠王……BTS連續4年獲得“年度最佳組合”獎. August. 30, 2022 07:40. by 金哉希 jetti@donga.com. BLACKPINK在美國“2022 MTV Video Music Awards(VMA)”上在韓國女子組合中首次成為雙冠王。防彈少年團(BTS)則連續4年獲得“年度最佳組合”獎。 28日(當地時間),BLACKPINK在美國新澤西州保誠中心舉行的MTV VMA上被選為“最佳元宇宙表演”、“最佳K-POP”部門的獲獎者。今年新推出的最佳元宇宙表演獎是向在虛擬現實中歌手們的虛擬形象(分身)進行的演出頒發的獎項,賈斯汀•比伯和Twenty One Pilots等壹同入圍。 “最佳K-POP”獎由BLACKPINK成員LISA憑借個人專輯《Lalisa》獲得。2019年新設的該獎到去年為止,BTS連續3年獲獎。BLACKPINK當天還作為韓國女子組合首次登上VMA舞臺進行了演出。 BTS與“火星哥”布魯諾•馬爾斯組成的Silk Sonic、Imagine Dragons等展開競爭,包攬了“年度組合”獎。從2019年開始已連續4年出現這種情況。男子組合Seventeen當天也在“年度最佳表現(Push Performance of the Year)”部門獲獎。

