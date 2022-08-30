孫興慜依舊保持沈默……連續4場比賽無法取得進球. August. 30, 2022 07:41. by 兪載泳 elegant@donga.com. 上賽季獲得英格蘭足球超級聯賽（EPL）射手王（並列）的效力托特納姆熱刺隊的孫興慜（30歲）在本賽季英超開幕4場比賽中壹直保持沈默。孫興慜29日在英格蘭諾丁漢的城市球場舉行的2022~2023賽季EPL第4輪客場迎戰諾丁漢森林隊的比賽中首發出場，但未能啟動本賽季第壹個得分炮。 托特納姆熱刺隊憑借哈裏•凱恩的2粒進球以2比0獲勝，本場過後以3勝1平（積10分）保持不敗，但孫興慜卻沒能笑出來。在6日與南安普敦隊的揭幕戰上，孫興慜貢獻了1次助攻，此後他在兩場比賽中表現不佳，並早早的在下半場被替換下場，當天孫興慜也顯得有些無力。諾丁漢森林隊在防守時，專門派遣壹名中場球員緊貼孫興慜，並且將中後衛線提前進壹步壓縮空間，持續向孫興慜施壓。孫興慜在與對方球員的身體對抗中落後，帶球奔跑的積極性也下降。由於對方的防守強度沒有下降，所以孫興慜幾乎無法接到隊友的傳球。凱恩後撤到中線附近拿球時，孫興慜接下壹次傳球的位置選定也不太好，也沒有快速突向背後空間的動向。而在左路他與伊萬•佩裏西奇的配合也在期待以下。 隨著比賽陷入膠著，他的自信心也隨之下降。上半場第16分鐘，孫興慜在對方禁區左側截住皮球，即在所謂的“孫興慜區域”抓住絕佳機會，但右腳射門卻稍稍高過球門橫梁。下半場第16分鐘，他在禁區內的壹記左腳勁射正中諾丁漢隊守門員迪安•亨德森的下懷。孫興慜在下半場第29分鐘被裏查利松替換下場。這是他最近3場比賽連續被替換下場。在3場比賽中，孫興慜的出場時間逐次減少，分別為79分鐘、76分鐘、74分鐘。 英國《足球倫敦》在賽後表示，“在與亨德森壹對壹對抗的情況下，錯失射門機會時，孫興慜表現出了信心不足的樣子。他在熱刺隊首發球員中評分最低，僅為5分。”英國《標準晚報》也評價說，“本場孫興慜在場上的表現不能讓人信服。” 面對上賽季的得分王孫興慜，英超各支球隊對他的牽制越來越強烈。盡管如此，當地氛圍還是認為孫興慜自己應該越過難關，證明自己是“世界級球員”。在英超聯賽中獲得3次得分王的凱恩雖然也受到了集中牽制，但在開賽後的4場比賽中攻入4球。上賽季與孫興慜壹起占據並列得分王的穆罕默德•薩拉赫（利物浦）也攻入了2球。 賽後，托特納姆熱刺隊主教練安東尼奧•孔蒂表示，“我知道‘Sonny’（孫興慜的愛稱）是踢球合理的球員。如果我要為自己的女兒尋找丈夫人選，決定會找孫興慜這樣的”，但這並不是對他競技能力的稱贊。

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