美聯儲“即使有痛苦也要緊縮”……韓國無法逃避的壹杯苦酒. August. 29, 2022 07:41. . 美國聯邦儲備委員會主席鮑威爾26日表示，“雖然會有壹些痛苦，但如果物價穩定失敗，將會帶來更大的痛苦”，再次確認了上調基準利率的意誌。在每年例行的國際經濟研討會的傑克遜霍爾會議上，鮑威爾先後45次提及“通貨膨脹”。他說：“20世紀80年代初，美聯儲主席保羅·沃爾克成功抑制通貨膨脹，是在15年間試圖降低物價的多次失敗後才出現的，”“現在不是停止或推遲的時候。” 鮑威爾的講話與美國經濟界的期待不同，後者認為美聯儲遲早會放慢上調利率的速度。鮑威爾講話後，紐約股市三大指數暴跌3%以上，虛擬貨幣價格也下跌。預計本周包括韓國在內的世界各國資產市場也很難避免沖擊。更何況，鮑威爾還表示，“（目前8%左右的）物價將持續上調利率，直到接近2%的目標”，事實上預告了下月將上調0.75個百分點的“巨大步伐”。目前2.25%到2.50%的利率很有可能在年內最高上調至4%。 上周，韓國銀行歷史上首次連續四次上調利率，但僅止步於0.25個百分點的“嬰兒小步”。即使年內以同樣的幅度再次上調兩次利率，年末基準利率也僅為3%，與美國利率將反差1個百分點。雖然李昌鏞總裁表示，“由於韓元對美元匯率的暴漲，韓國不可能陷入危機”，但海外資本流失的可能性隨著時間的推移而不斷增大。這意味著，韓國沒有余地擺脫美國上調利率的沖擊波。 更何況，在韓國最大的貿易國中國，新冠疫情再次擴散，因嚴重幹旱導致電力不足，工廠停產。甚至有預測稱，今年中國經濟增長率僅為2.8%，僅為5.5%目標的壹半。中國的增長率下降會直接導致韓國的出口減少。如果美國提高利率導致韓元對美元匯率上漲，再加上進口原材料價格負擔加重，韓國的貿易收支將進壹步惡化。 隨著美聯儲即使有痛苦也要先控制物價的意誌變得更為明確，韓國經濟遭受打擊也變得更為不可避免。韓國政府有必要抑制增加通貨膨脹壓力的財政支出，同時加快限制性政策改革等結構改革的速度。韓國銀行也應該避免陷入急躁的樂觀論，不要出現“小口時不堵，大口時難補”的事情。

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