李康仁攻入新賽季首粒進球，哈蘭德上演帽子戲法登鼎英超射手榜. August. 29, 2022 07:42. by 兪載泳 elegant@donga.com. 埃林•哈蘭德（22歲•曼城）在登錄英格蘭足球超級聯賽（EPL）後，4場比賽之後就上演了帽子戲法。曼城隊27日在英國曼徹斯特的曼徹斯特城市球場舉行的2022~2023英超第4輪與水晶宮隊的主場比賽中，以4比2獲勝。本場過後，向聯賽三連冠發起挑戰的曼城隊以3勝1平（積10分）保持不敗，繼阿森納（4勝）之後繼續保持第二位。 截止到上個賽季，壹直效力於德甲聯賽，在本賽季前夕轉會到曼城隊的哈蘭德從球隊1比2落後的下半場第17分鐘開始，僅在18分鐘內就連續攻入3球。下半場第17分鐘他頭球破門攻入本場比賽個人第壹球，之後在下半場第26分鐘接隊友傳球在門前輕松推入空門，接著在下半場第35分鐘接到隊友京多安的傳球，憑借力量戰勝對方後衛，幹凈利落地用左腳射門完成了終極。這是他本人職業生涯的第13次帽子戲法。 哈蘭德在4場聯賽中攻入6球，目前排在射手榜首位。在英超聯賽出道4場比賽中攻入6粒進球，與球隊傳奇人物塞爾吉奧•阿奎羅壹樣，排在歷史第二位。阿奎羅在2011~2012賽季從馬德裏競技隊（西班牙）轉會到曼城隊後，在與斯旺西隊的首場比賽（2球）、托特納姆熱刺隊（1球）、維岡競技（3球）的比賽中進球，在出道4場比賽中攻入6球。叠戈•科斯塔在效力切爾西時期的2014~2015賽季出道前四輪比賽中攻入的7粒進球是最高紀錄。 曼城隊主教練佩普•瓜迪奧拉在下半場第39分鐘替換下哈蘭德時，曾3次親吻哈蘭德的脖子等，對他的進球感覺露出了燦爛的笑容。瓜迪奧拉在賽後表示，“哈蘭德天生就是為了進球。他只是做了從出生到現在壹直以來所做的事情而已。特別是第3球非常夢幻”，“哈蘭德無法用數字來解釋。他完全適應了曼城。真的太討人喜歡了。”英國廣播公司（BBC）報道說：“哈蘭德在球門前表現出了毫不手軟的效率。在與水晶宮隊的比賽中，他僅用16次觸球就完成7次射門，攻入3球。”哈蘭德在賽後自信地表示，“將追趕父親的記錄。” 另外，利物浦隊當天以9比0大勝伯恩茅斯隊，在開賽2平1負後取得了本賽季英超首場勝利。9粒差距的勝利追平了自1992年英超聯賽成立以來單場最大比分紀錄。此前曾出現過3次9比0的比分。1995年3月，曼聯隊比9比0大勝伊普斯維奇城隊，2019年10月萊斯特城隊也以同樣的比分大勝南安普敦隊。去年2月，曼聯隊同樣以9比0大勝南安普敦隊。利物浦隊當天僅在上半場就攻入5球，創下了英超聯賽上半場最多進球紀錄。賽後伯恩茅斯隊主教練斯科特•帕克表示，“這是有史以來最糟糕的比賽。站在邊線上也很痛苦。這是我職業生涯中最艱難的壹天。” 28日，效力於西甲聯賽皇家馬洛卡隊的李康仁（21歲）在聯賽第3輪與巴列卡諾隊的客場比賽中，在下半場第19分鐘攻入了本賽季首粒進球。這是他自去年9月與皇家馬德裏隊的比賽後，時隔11個月再次取得進球。包括巴倫西亞隊時期的2粒進球在內，這是他個人西甲第4粒進球。

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