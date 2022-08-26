有舵雪橇國家代表出身的姜漢準備田徑新挑戰. August. 26, 2022 07:55. by 任寶美 bom@donga.com. 有舵雪橇國家代表出身的姜漢（24歲•韓國體育大學）作為首爾市為迎接光化門廣場開業而成立的“7979首爾Urban Running Crew（SURC）”的“領步人（Pacer）”表現活躍。雖然從田徑選手轉向挑戰2022年北京冬奧會獎牌，僅腿部受傷就接受了9次手術，但這是為了在田徑上重新找回“奧運會夢想”的突破口。 7979 SURC是每周四晚7~9點從首爾光化門廣場出發，每周跑壹次△青瓦臺~仁寺洞（5.5公裏）、△德壽宮~清溪川（5.2公裏）、△昌慶宮~大學路（6.6公裏）等市中心路線的項目。這是為了營造在市中心奔跑的文化而準備的。姜漢和市民壹起跑步，傳播“跑步文化”，從個人方面來說則在培養體力。 中學時期曾是中長距離選手的姜漢因身高急速增長（目前身高190厘米），在釜山師範大學附屬高中時期將主要項目改為400米欄。進入體育大學的姜漢夢想參加奧運會，在2019年轉向有舵雪橇，通過了國家代表選拔賽，並參加了2019~2020賽季國際有舵雪橇和俯式冰橇聯合會（IBSF）的世界杯巡回賽。雖然在世界杯上的最好成績排到了第10位，但在度過第壹個賽季後腿部受傷。姜漢說：“通過有舵雪橇戴上了太極徽章。對於到高中時期為止壹直在練的田徑，我的遺憾和後悔壹直留在心裏，為了不後悔，此次我會竭盡全力。” 正準備重返田徑賽場的姜漢在總管7979 SURC的教練張浩俊（30歲）的提議下，加入了市民跑步領步人行列。他說：“為了重新開始400米欄，正在健身。和市民們壹起奔跑，也給了我莫大的力量。”姜漢說：“我感覺到有人陪我壹起跑會給我很大的力量。在各種壓力都很多的世界裏，希望更多的人邊跑邊釋放壓力。”姜漢今年冬季將鍛煉身體，在大韓田徑聯盟註冊為選手，並從明年開始正式作為田徑選手進行活動。姜漢恩在A頻道《目光交流》、《吳恩英的黃金咨詢所》等節目中公開了在保育院成長的個人史，得到了很多人的共鳴和支持，成為了話題人物。 從10日開始到10月20日為止，為期11周的7979 SURC跑步項目每周壹都可以在東亞馬拉松接收平臺“Dongma.club”進行申請。為了安全起見，每次限定為按照先來後到順序申請的30人。如果進入30人名單，就可以和姜漢壹起跑。

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