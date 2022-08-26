李在镕-比爾·蓋茨攜手合作……共同攻克“人類難題”. August. 26, 2022 07:55. by 宋忠炫 balgun@donga.com. 三星電子副會長李在镕和比爾和梅琳達·蓋茨基金會（蓋茨基金會）主席比爾·蓋茨為了解決欠發達國家的衛生間問題，開發出了可以無水使用的衛生間。其宗旨是防止在水和汙水處理設施不足的不發達國家，每年有36萬名以上的兒童因傷寒和腹瀉等而死亡的悲劇的發生。 三星電子25日表示，在三星綜合技術院舉行了與蓋茨財團合作的“創新廁所”項目結束儀式。“創新廁所”項目是蓋茨基金會為了幫助欠發達國家，從2011年開始推進的新概念衛生廁所普及項目。固體物通過脫水、幹燥、燃燒等制造成灰處理，液體以生物凈化（利用微生物分解）方式處理。三星綜合技術院長陳教英（音）、參與“創新廁所”項目的職員、蓋茨基金會副總監杜雷·康（音）等出席了當天的完成儀式。 李在镕在比爾·蓋茨訪韓的16日會見了他，共享了“創新廁所”開發結果，並就全球社會貢獻交換了意見。據悉，蓋茨在會上向李在镕說明了蓋茨基金會的藍圖和目前正在推進的社會貢獻活動現狀，並對三星在“創新廁所”項目中所做的獻身努力表示感謝。三星方面解釋說，李在镕表示，將利用三星的技術為解決人類難題做出貢獻。 蓋茨基金會因技術上的困難，在家用“創新廁所”開發上遇到了困難，在2018年向三星求助。據悉，在項目進行期間，李在镕通過與蓋茨的電子郵件及電話、視頻會議等親自掌握了進行過程。據悉，在此過程中，蓋茨基金會表示將向三星電子支援數千萬美元的課題執行費用，但李在镕鄭重地予以拒絕。 財界相關人士表示：“李副會長表示將利用三星的技術，為解決全球難題提供支援，三星從2019年開始參與這壹項目，”“李副會長指示三星綜合技術院組成技術開發工作組，最近技術開發成功，正在向蓋茨基金會進行技術轉讓。” 三星在著手設計和零件及模塊技術開發、量產化的原型開發3年後，利用熱處理及生物技術的處理水再利用率達到了100%。隨著三星成功開發“創新廁所”，下水設施不足的國家等數十億人的生活質量有望得到改善。 財界內外有分析認為，這是三星擺脫單純的制造服務業，正式投入到人類發展的全球社會貢獻活動的信號彈。有觀察人士認為，利用三星的技術成功開發“創新廁所”、壹直強調搶占“革新技術”的李在镕將持續重視技術的經營。預計李在镕將以與蓋茨的會面為開端，進行全球網絡重建。

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