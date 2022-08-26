尹錫悅夫婦申報財產76億韓元……比總統候選人時期少1億韓元. August. 26, 2022 07:56. by 張寬錫 jks@donga.com. 尹錫悅總統以本人和夫人金建熙的名義申報了約76.4億韓元的財產。這比2月份總統候選人時期向中央選舉管理委員會申報的金額（約77.4534億韓元）減少了約1億韓元。 政府公職人員倫理委員會25日公布了尹錫悅和尹錫悅政府上臺後任命或退休的184名部長、副部長級高層公務員的財產登記現狀。尹錫悅申報的財產只有存款5.2595億韓元。尹錫悅夫婦居住的首爾市瑞草區Acrovista公寓（18億韓元）是以金建熙的名義登記的，金建熙還申報了49.9993億韓元的存款。此外，金建熙表示，還擁有京畿道楊平郡林地和倉庫用地道路等3.1411億韓元的土地。尹錫悅以父母維持獨立生活為由，沒有告知父母名義的財產。 據調查，總統室幕僚中，申報財產最多的是申報120.6465億韓元的國家安保室第壹次長金泰孝。金泰孝的財產比2012年3月任李明博政府青瓦臺對外戰略企劃官時申報的財產（約51.8000億韓元）增加了近70億韓元。他申報了包括尹錫悅居住的Acrovista公寓（19.49億韓元）在內的首爾市永登浦區和瑞草區商街等約80億韓元的建築物。金泰孝的妻子申報在美國檀香山擁有10億韓元左右的公寓。據悉，金泰孝的大部分財產是繼承的。 據統計，在總統室秘書室官員中，總統社會首席秘書安相勛的財產最多，他申報了首爾市江南區現代公寓等價值35億韓元的建築等共64.4289億韓元。秘書室長金大基申報了京畿道城南市公寓租賃權等共48.1468億韓元。其中非上市股票等證券持有額為4.5174億韓元。

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