時間突然停止了……啊，原來是墜入愛河了. August. 25, 2022 07:53. by 孫孝珠 hjson@donga.com. 醫大學生朱莉（雷娜特•賴因斯夫飾）對醫學感到厭倦，將專業改為心理學。仿佛開啟了新的世界壹樣高興，但這只是暫時的，之後她又開始厭煩了。她說“現在才明白我喜歡的是什麽”，並表示這次要成為攝影師。 沖動和善變的性格在戀愛中也是如此。雖然在派對上遇到了比自己大15歲的著名漫畫家阿克塞爾（安德斯•丹尼爾森•李飾），並墜入愛河，但由於代溝和性格差異，兩人發生了矛盾。成功的男朋友讓毫無成就的自己變得寒酸。朱莉對擁有與阿克塞爾截然相反魅力的同齡平凡男性艾文德（赫伯特•諾德魯姆飾）產生了愛意。 從25日上映的挪威電影《世界上最糟糕的人Ver誒ens verste menneske》的題目來看，這部作品雖然像是顯而易見的浪漫愛情劇，但並不集中於愛情本身。羅曼史是朱莉用於描繪尋找自我並成長的樣子的壹種裝置。觀看重點是“這是我的人生，感覺就像扮演配角壹樣”，在戀愛和工作中都摸不著頭腦仿徨的朱莉能否成為人生的主演。憑借這部電影獲得去年戛納電影節最佳女主角獎的賴因斯夫細致地表現了對戀人的愛情微妙變化。在沒有臺詞的情況下，只用表情表現從走紅的男朋友身上感受到被剝奪感的場面，說服了人們她為何能獲獎。表現無法明確定義的復雜感情的立體演技非常突出。朱莉為了見艾文德而橫穿挪威首都奧斯陸大街的場面，用除了兩人之外，讓所有人停止的方式進行了拍攝。這是將陷入愛情的他們的心像幻想壹樣表現出來的經典場面。

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