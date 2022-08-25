即使被選為“生計危機家庭”，半數也沒有得到福利待遇. August. 25, 2022 07:54. by 柳根亨, 趙健熙 noel@donga.com,becom@donga.com. 據調查，即使通過政府的福利死角地帶發掘系統被選定為“危機家庭”，其中也有將近壹半的人完全得不到援助。特別是得到基礎生活保障制度、次上位支援等穩定的公共支援的人，在找到的100個危機家庭中只有3個。有人指出，為了防止21日在京畿道水原市的多戶住宅中發現的母女三人死亡的悲劇重演，挖掘福利死角地帶固然重要，但從根本上看，應該加大對低收入階層的援助力度。 據國民力量黨李鐘成（音）議員室和保健福利部24日透露，截至今年7月，根據停水、斷電、健康保險費滯納等34個標準，被選為“福利死角地帶發掘對象”的人多達52.3900萬人。 但實際得到援助的情況只有27.1102萬人（51.8%）。特別是在擺脫基礎生活保障制、次上位支援等貧困之前，得到穩定支付的公共支援的人只有2.9%。也有不少人只接受政府的緊急福利支援（1.2%）、福利擔保人（9.4%）等短期或臨時支援。李鐘成表示：“政府不應該只強調發掘福利死角地帶的業績，而應該尋求能夠提供穩定支援的方案。” 今年挖掘到的福利死角地帶的案例也會減少。通過政府的福利死角地帶發掘系統得到援助的人，從實施第壹年的2015年（18318人）到去年（66.3872萬人）持續增加。但到今年7月為止，只有27萬名，預計到年底只有50萬人左右。 特別是像“水原母女三人”壹樣，即使被福利死角地帶系統分類為對象，因所在地不明等原因無法聯系的人，僅在今年5月的調查中就達到了1177人。當天，政府決定研究與離家出走者或失蹤者壹樣，動員警力尋找無法掌握位置的危機家庭的方案。

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