芬蘭總理再次道歉……又有朋友們在官邸親吻的照片外傳. August. 25, 2022 07:54. by 趙은아 achim@donga.com. 芬蘭總理桑娜·馬林（37歲，照片）因所謂的“瘋狂派對”視頻外泄而被懷疑吸毒，此次又有朋友們在總理官邸拍攝的不當照片和視頻被傳開。她為此進行了道歉。對於年輕總理嘈雜的私生活，有人批評說“不符合領導人的資格”，也有人擁護說“總理努力工作，也有權利更努力地玩耍”。 芬蘭國營電視臺YLE23日報道說，馬林總理對朋友們在官邸拍攝的照片和視頻進行了道歉。當天，兩名著名女性網紅在官邸挽起上衣，用寫有“芬蘭”的紙遮住胸部互相接吻的視頻和照片在網上擴散。馬林沒有出現在這壹視頻中，她表示：“這是7月周日參加搖滾音樂節後，和朋友們在官邸享受桑拿浴和遊泳時拍的照片。”她說：“這是在官邸樓下客人的衛生間裏拍的照片，”“不合適。不應該拍那張照片。”她還表示：“當時維持了保安態勢，出席者除了衛生間外，不在官邸內。”但英國《泰晤士報》報道說，這是在馬林與歐洲首腦進行視頻會議時使用的桌子後面拍攝的照片。 繼上周與芬蘭知名人士在家中激烈跳舞的視頻之後，馬林在首都赫爾辛基著名俱樂部與男明星流行歌手跳舞的視頻又被傳開，使她處於爭議的中心。 對於接連泄露私生活影像，有人批評說，作為國家領導人，這不符合資格。芬蘭最大的報紙《赫爾辛基日報》報道說：“總理似乎不受管制。可能會公開更多的照片和錄像。”也有人指出，在出現安全問題的同時，對芬蘭加入北約持敵對態度的俄羅斯情報當局可能會惡意利用。 相反，芬蘭媒體出身的作家瑪麗亞·海諾森23日對美國有線電視新聞網（CNN）評價說：“有些人認為馬林總理是工作和生活平衡的象征，”“這說明政治家也可以享受平凡的生活。”不少芬蘭年輕女性在網上上傳了和朋友們壹起跳舞的視頻，並貼上“#支持桑娜”的標簽表示支持。 馬林總理於2019年12月以34歲的年齡當選芬蘭第壹大黨社會民主黨黨首，成為世界最年輕的現任總理，她於2020年結婚，育有4歲的女兒。去年12月，她與感染新冠病毒的外交部長官密切接觸後，將工作手機放在家裏，在夜總會玩耍直至次日淩晨4點。相關事實被曝光後，她進行了道歉。

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